تعمد الحصول على بطاقات .. اعتقال مدافع إشبيلية سالاس بسبب فضيحة مراهنات

ألقت الشرطة الإسبانية القبض على مدافع إشبيلية المشارك في الدوري المحلي لكرة القدم، كيكي سالاس، الثلاثاء وفقا لوسائل إعلام، إذ يُزعم تورط اللاعب في فضيحة مراهنات غير قانونية استفاد منها أشخاص مقربون منه.

وفتحت محكمة في مورون دي لا فرونتيرا بمحافظة إشبيلية تحقيقا حول اللاعب وشابين آخرين من دائرته، وفقا لصحيفة "إل كونفيدينسيال" التي أشارت إلى أن سالاس تعمد الحصول على بطاقات صفراء في مباريات الموسم الماضي للتلاعب بالنتائج.

وثمة نحو 30 رهانا تحت الشبهة، إذ تلقى سالاس 10 بطاقات صفراء في موسم 2023-2024، سبع منها جاءت في آخر تسع مباريات.

وقال مصدر من رابطة الدوري لوكالة فرانس برس إن "لا ليغا ستطلب المشاركة كمدع في الإجراءات القانونية".

وبدأ سالاس (22 عاما) مشواره مع الفريق الأول لإشبيلية في عام 2022 بعدما تدرّج في الفئات العمرية.

في مايو الماضي، اتهم الاتحاد الإنجليزي للعبة لاعب وسط وست هام البرازيلي لوكاس باكيتا بارتكاب أربعة انتهاكات لقواعد المراهنات الخاصة به، بعد تحقيق في مزاعم بأن اللاعب الدولي حصل عمدا على بطاقات صفراء، ولم يتم حل القضية بعد.