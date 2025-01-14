رئيس برشلونة لابورتا يرد على وجود مخالفات في تسجيل أولمو

دافع جوان لابورتا رئيس برشلونة عن طريقة إدارته للشؤون المالية وقال إن النادي اتبع قواعد اللعب المالي النظيف كي يتمكن من تسجيل اللاعبين داني أولمو وباو فيكتور.

وحرمت رابطة الدوري الإسباني والاتحاد الإسباني لكرة القدم برشلونة من تسجيل اللاعبين خلال النصف الثاني من موسم 2024-25 بسبب إخفاقه في الالتزام بقواعد اللعب المالي النظيف قبل الموعد النهائي للتسجيل في 31 ديسمبر.

بعد رفض محكمتين طلبات برشلونة أيضا، لجأ النادي للحكومة الإسبانية التي تدخلت وألغى المجلس الوطني للرياضة القرار وسمح بتسجيل اللاعبين مؤقتا حتى صدور القرار النهائي لاستئناف النادي.

وقال لابورتا اليوم الثلاثاء إنه أبرم صفقة مع مستثمرين من الشرق الأوسط لبيع صناديق كبار الشخصيات في ملعب كامب نو بعد تجديده بحلول نهاية ديسمبر كانون الأول وهو ما سمح للنادي، إلى جانب صفقة جديدة مدتها سبع سنوات مع شركة نايكي، بتحقيق التوازن بين موارده المالية وتلبية المتطلبات المالية لرابطة الدوري الإسباني.

وقال لابورتا في تصريحات للصحفيين اليوم الثلاثاء "قدمنا ​​الوثائق في 27 ديسمبر. أرسلناها في الموعد النهائي، لكن رابطة الدوري الإسباني طلبت منا خلال الفترة بين 27 و31 ديسمبر استكمال الوثائق. كنا نظن أننا حققنا نقطة التعادل في 31 ديسمبر وطلبت الرابطة منا متطلبات إضافية لم يتم تضمينها".

وأضاف "لم يكن هناك أي ارتجال على الإطلاق (في صفقة مقاعد كبار الشخصيات). وضعنا خطة استراتيجية مفصلة جدا منذ البداية وتم تقييمها مع مرور الأسابيع. تم الانتهاء من (الصفقة) بفضل عمل وموهبة جميع المديرين التنفيذيين. إنهم يقومون بعمل استثنائي".

وتابع قائلا "يضاعف العقد مع نايكي ما كنا نتقاضاه ثلاثة أضعاف وكان سيتم تنفيذ (صفقة مقاعد كبار الشخصيات) بغض النظر عن متطلبات اللعب النظيف المالي".

ورفض لابورتا تقديم تفاصيل عن عقد مقاعد كبار الشخصيات مشيرا إلى وجود بنود سرية.

وقالت رابطة الدوري الإسباني الأسبوع الماضي إنها لا توافق على قرار المجلس الوطني للرياضة وستستأنف ضده. كما انتقدت عدة أندية التدخل الحكومي قائلة إنه يشكل سابقة خطيرة.