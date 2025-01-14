مانشستر سيتي يتفق مبدئيا على صفقة البرازيلي الشاب فيتور ريس

يقترب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم من التعاقد مع فيتور ريس، قلب دفاع بالميراس البرازيلي الشاب، بعد التوصل لاتفاق مبدئي، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

ويبدو أن ريس 19 عاما سينضم لحامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في المواسم الأربعة الأخيرة، مقابل رسوم تبلغ حوالي 30 مليون جنيه إسترليني (5ر36 مليون دولار).

أضافت بي أيه ميديا أن سيتي يعمل أيضا على ضم مدافع آخر وهو الدولي الأوزبكي عبد القادر خوسانوف، قلب دفاع لانس الفرنسي.

ويسعى مانشستر سيتي لإبرام أكثر من صفقة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، لاسيما في ظل معاناته من النتائج المهتزة في الموسم الحالي، الذي شهد تراجعا حادا في أداء لاعبيه.

وحقق مانشستر سيتي انتصارا وحيدا في 13 مباراة بجميع المسابقات مع اقتراب عام 2024 من نهايته، علما بأنه يحتل حاليا المركز السادس في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل لقائه مع مضيفه برينتفورد، في وقت لاحق من مساء اليوم الثلاثاء.

وتثار التكهنات أيضا بأن الدولي المصري عمر مرموش، مهاجم آينتراخت فرانكفورت الألماني هو هدف آخر لمانشستر سيتي، بعد تألقه في الموسم الحالي مع ناديه.