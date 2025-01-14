حارس مرمى آينتراخت: مرموش غادر فرانكفورت بالفعل

أثار كيفين تراب حارس مرمى آينتراخت فرانكفورت الألماني الجدل حول مستقبل زميله المصري عمر مرموش، بعد تصريح مفاجئ أدلى به للجماهير، زاد من التكهنات بشأن انتقال اللاعب المصري إلى صفوف نادي مانشستر سيتي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية. وارتبط اسم عمر مرموش مؤخراً بالانتقال إلى بطل الدوري الإنجليزي آخر 4 مواسم، حيث أشارت تقارير صحفية عديدة إلى وجود مفاوضات متقدمة بين «السماوي» واللاعب المصري لضمه في الميركاتو الشتوي، بهدف تعزيز هجوم الفريق في النصف الثاني من الموسم.

وفي مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أوقف كيفين تراب بعض جماهير فرانكفورت أثناء خروجه من النادي، ليجيبهم بشكل مثير للدهشة عند سؤاله عن مستقبل زميله في الفريق قال: عمر مرموش غادر فرانكفورت بالفعل.

وعند سؤاله عما إذا كان مرموش قد انتقل إلى مانشستر سيتي تحديداً، رد قائلاً: لقد رحل بالفعل، لا أعرف الوجهة، هذا التصريح أثار موجة من الجدل بين جماهير الناديين، حيث اعتبر البعض أن انتقال مرموش إلى الدوري الإنجليزي أصبح مسألة وقت لا أكثر. ويقدم عمر مرموش موسماً استثنائياً مع آينتراخت فرانكفورت، حيث شارك في 25 مباراة ضمن جميع البطولات التي يخوضها الفريق الألماني، وتمكن خلالها من تسجيل 19 هدفاً وصناعة 11 هدفاً، ليصبح أحد أبرز نجوم الفريق هذا الموسم.