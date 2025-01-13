علي خصيف يصل إلى 100 مباراة بشباك نظيفة في «دورينا»

وصل الدولي، علي خصيف حارس مرمى الجزيرة، إلى 100 مباراة في دوري المحترفين، بشباك نظيفة بعد أن حافظ على نظافة شباكه في مباراة أول من أمس أمام الوحدة بالجولة 12 من المنافسة والتي انتهت بالتعادل السلبي.

وحقق خصيف إنجازاً جديداً في مسيرته الكروية بشعار «فخر أبوظبي» الذي شارك معه في 344 مباراة، توّجته عميداً للاعبين، باعتباره الأكثر مشاركة وسط جميع لاعبي الأندية، وأضاف إليه إنجاز «الشباك النظيفة» كأول حارس مرمى عبر تاريخ المنافسة يصل إلى 100 مباراة لم تهتز فيها شباكه.

ويمتلك علي خصيف تاريخاً مميزاً مع الجزيرة الذي انضم إلى كشوفاته في موسم 2004 - 2005 قادماً من الفجيرة في سن الـ 16 عاماً، ليكون موسمه الحالي رقم 21 في الملاعب بقميص النادي دون أن يدافع عن شعار ناد آخر محققاً معه لقب بطولة الدوري 3 مرات.

وفي موسمه الأول نجح خصيف، رغم صغر سنه حينها، في الوصول للمشاركة مع الفريق الأول بدوري الدرجة الأولى قبل عهد الاحتراف، ومنذ ذلك الوقت حافظ على تواجده أساسياً بين الخشبات الثلاث، مقدماً مستويات متميزة أهلته للتواجد الدائم بين الخشبات الثلاث.

واحتفل نادي الجزيرة بإنجاز لاعبه، قائد الفريق الأول لكرة القدم، وقدم له التهنئة على وصوله إلى 100 مباراة بشباك نظيفة، ووصفه بـ «الأسطورة» و«التاريخي»، كما تلقى الحارس المخضرم تهاني جماهير النادي التي ظلت تقف خلفه وتدعمه بعد أن ظل مخلصاً لشعار ناديه لأكثر من عشرين عاماً ومقدماً معه أفضل المستويات التي ساهم عبرها في تحقيق جميع الإنجازات.

وتأكيداً على تقديره الكبير لنادي الجزيرة، قال علي خصيف: إن الألقاب الفردية جيدة لكل لاعب، ولكنه يهتم دائماً بنجاحات فريقه وإنجازات الجزيرة، مبيناً أنه خلال مباراة الوحدة ركز على إحراز النقاط الثلاث وإسعاد الجماهير بالفوز دون أن يهتم بنجاحه الفردي.