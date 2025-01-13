إصابة جديدة تبعد سمير مميشيفيتش عن صفوف النصر

تعرض البوسني سمير مميشيفيتش لاعب النصر لإصابة جديدة ستحرمه من تعزيز صفوف الفريق أمام نادي قطر في كأس السوبر الإماراتي القطري الجمعة المقبل. وشفي مميشيفيتش من الإصابة الأولى التي أبعدته عن الفريق لما يقرب عن شهرين قبل الظهور في الجولة 11 أمام شباب الأهلي، لكنه تعرض لإصابة جديدة ستبعده فترة إضافية عن تشكيلة العميد. من جهة أخرى، عزز نادي قطر صفوفه بالجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب الأهلي المصري، ومن المنتظر أن يسجل تاو ظهوره الأول بقميص فريقه الجديد ضد النصر في كأس السوبر الإماراتي القطري.

وتعد مواجهة النصر وقطر واحدة من بين 4 مباريات ضمن نهائي السوبر الإماراتي القطري المقررة بين 16 و 19 يناير الجاري، حيث تقام البطولة الأولى التي تحمل اسم «درع التحدي»، وتجمع بين الريان وصيف دوري نجوم أريدُ، ونظيره شباب الأهلي وصيف دوري أدنوك للمحترفين، في 16 يناير 2025 بالدوحة، ويلتقي ببطولة «كأس السوبر» النصر وصيف كأس رئيس الدولة مع نادي قطر وصيف كأس أمير قطر في 17 يناير 2025 في دبي، وتحمل البطولة الثالثة اسم «درع السوبر»، وتجمع بين السد حامل لقب دوري نجوم أريدُ، والوصل بطل دوري أدنوك للمحترفين في 18 يناير 2025 بالدوحة، بينما يلتقي الوحدة بطل كأس مصرف أبوظبي الإسلامي مع الوكرة بطل كأس قطر في بطولة «كأس التحدي» في 19 يناير 2025 بأبوظبي.