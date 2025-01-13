ميسي يقترب من العودة إلى أوروبا برعاية ميامي

بعد رحيله عن باريس سان جيرمان في صيف 2023 ظن الكثيرون أن مسيرة ليونيل ميسي في الملاعب الأوروبية قد انتهت، لكن يبدو أن نادي إنتر ميامي الأمريكي لديه خطط مختلفة، قد تعيد النجم الأرجنتيني إلى أوروبا لفترة قصيرة، خلال عام 2025، بهدف الحفاظ على جاهزيته قبل خوض كأس العالم 2026.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة «ماركا» الإسبانية تسعى إدارة إنتر ميامي إلى تجديد عقد ميسي، الذي ينتهي في ديسمبر 2025، مع خيار تمديده لعام إضافي، لكن اللافت في هذا العقد هو وجود بند يسمح لميسي بالانتقال إلى أحد الأندية الأوروبية، خلال الأشهر الأخيرة من 2025 وحتى بداية عام 2026، قبل انطلاق الموسم الجديد من الدوري الأمريكي في فبراير.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص ميسي على الحفاظ على إيقاعه التنافسي مع اقتراب بطولة كأس العالم، إذ توفر الأندية الأوروبية بيئة مثالية لهذا الغرض، نظراً لمواعيد مواسمها المتزامنة مع الفترة المطلوبة.

ولم يُكشف حتى الآن عن الأندية، التي قد تستضيف ميسي في حال تطبيق هذه الخطة، لكن التكهنات تشير إلى إمكانية عودته إلى برشلونة، الذي قضى معه 20 عاماً، وحقق العديد من البطولات الكبرى، كما أن أندية أوروبية أخرى قد تدخل سباق التعاقد المؤقت مع النجم الأرجنتيني، بالنظر إلى قيمته الكبيرة داخل وخارج الملعب.