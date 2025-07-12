«ميسي السوري» يوقع لبرشلونة!

موسى علي

حسم نادي برشلونة الإسباني صفقة التعاقد مع روني باردجي، جناح نادي كوبنهاجن الدنماركي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقاً للصحفي المتخصص في الانتقالات فابريزيو رومانو، وقع اللاعب السويدي الشاب على عقد طويل الأمد مع برشلونة يمتد حتى يونيو 2029، في صفقة تقدر قيمتها بأكثر من مليوني يورو.

ويعد باردجي، البالغ من العمر 18 عاماً، أحد أبرز المواهب الصاعدة في الكرة الأوروبية، رغم تعرضه لإصابة قوية في أربطة الركبة خلال أبريل 2024، أبعدته عن الملاعب لما يقارب العام.

ومن المنتظر أن ينضم اللاعب إلى فترة الإعداد الخاصة بالفريق الأول في برشلونة، حيث سيخضع لتقييم شامل لقياس حالته البدنية وجاهزيته للمنافسة.

وفي حال عدم اقتناع الجهاز الفني بقدرته على تقديم الإضافة في الوقت الراهن، فإن خيار الإعارة سيكون مطروحاً، مع وجود اهتمام من نادي ريال مايوركا بالحصول على خدماته مؤقتاً.

روني باردجي هو شاب من أصول سورية ولد في الكويت عام 2006، وتعود جذور عائلته إلى مدينة حلب السورية، حيث قضت العائلة فترة في الكويت، وهناك نشأ روني في سنواته الأولى، قبل أن تنتقل العائلة إلى السويد عندما كان في السادسة من عمره.

موهبة روني لفتت الأنظار، لينضم إلى نادي مالمو السويدي، وبعد سنوات من التطور اللافت، خطف أنظار الكشافين الأوروبيين، لينتقل إلى كوبنهاغن الدنماركي في سن الـ14، حيث واصل تألقه حتى أصبح أحد أبرز المواهب الصاعدة في الكرة الأوروبية.