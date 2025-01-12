عمرو السولية يقترب من الملاعب الإماراتية

بات مستقبل عمرو السولية، نجم خط وسط الأهلي المصري، حديث الساعة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وسط تكهنات متزايدة حول إمكانية رحيله عن القلعة الحمراء قبل نهاية عقده المقرر في صيف 2025. ورغم تضارب الأنباء حول مصيره، تشير الأنباء إلى احتمال عودة السولية إلى دوري أدنوك للمحترفين، في خطوة قد تكون مفاجئة للجماهير.

يفكر السولية، البالغ من العمر 34 عاماً، بجدية في الرحيل عن الأهلي خلال الانتقالات الحالية، ويعود السبب الرئيسي وراء هذا التفكير إلى تراجع دوره في التشكيلة الأساسية للفريق تحت قيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، الذي بات يفضل الاعتماد على لاعبين آخرين في وسط الميدان، مما أثر على عدد مشاركات السولية خلال الفترة الأخيرة.

ويبدو أن السولية غير راضٍ عن وضعه الحالي، وهو ما قد يدفعه إلى خوض تجربة جديدة في دوري أدنوك للمحترفين، خصوصاً أنه يمتلك خبرة سابقة بالإمارات، حيث سبق له اللعب مع نادي الشعب خلال موسم 2015 ـ 2016، قبل أن ينتقل إلى الأهلي المصري ويحقق مسيرة مميزة مع الفريق.

ومنذ انضمامه إلى الأهلي في يناير 2016، أصبح عمرو السولية أحد الأعمدة الأساسية في خط وسط الفريق، وساهم بشكل كبير في تحقيق العديد من البطولات المحلية والقارية، وخلال فترة تواجده مع الأهلي، أسهم السولية في حصد 23 لقباً، منها 7 بطولات دوري مصري، و3 ألقاب دوري أبطال أفريقيا، إلى جانب مشاركته في كأس العالم للأندية وتحقيق الميدالية البرونزية مرتين. وبالنظر إلى مستواه الحالي وخبرته الكبيرة، سيكون السولية إضافة قوية لأي فريق في دوري أدنوك، خصوصاً مع سعي العديد من الأندية إلى التعاقد مع لاعبين ذوي خبرة خلال الميركاتو الشتوي الجاري، لتعزيز صفوفها والمنافسة على الألقاب.

وحتى الآن، لم يصدر أي تصريح رسمي من إدارة الأهلي أو الجهاز الفني بشأن موقفهم من رحيل السولية، لكن من المعروف أن الأهلي يسعى دائماً للحفاظ على قوامه الأساسي، لا سيما في ظل المنافسة الشرسة على البطولات المحلية والقارية، ومع ذلك، قد يكون النادي منفتحاً على فكرة رحيله في حال تلقيه عرضاً مناسباً، خصوصاً أن اللاعب لم يعد يشارك بانتظام كما كان في المواسم السابقة.