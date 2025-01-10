استغنى عنه بلا مقابل.. الأهلي المصري يعلن رحيل بيرسي تاو إلى الدوري القطري

أعلن مارسيل كولر مدرب الأهلي المصري أن لاعبه الجنوب افريقي بيرسي تاو لن يكون ضمن صفوف الفريق بدءا من لقاء ستاد أبيدجان بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم غدا السبت بعد انتقاله الى دوري نجوم قطر.

وذكرت وسائل إعلام مصرية وقطرية إن تاو وصل إلى الدوحة اليوم الجمعة للإنضمام إلى نادى قطر القطري بعد التوقيع على عقود انضمامه رسميا للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأضاف السويسري كولر خلال المؤتمر الصحفي الذى عقد اليوم للحديث عن مباراة ستاد أبيدجان "بيرسى تاو ليس معنا في الوقت الحالي، لأنه انضم إلى ناد جديد، وهو في قطر حاليا".

وسيخضع تاو للفحص الطبي غدا السبت بمستشفى سبيتار لجراحة العظام والطب الرياضي، وهو ما يجعل مشاركته غير ممكنة في مباراة فريقه الجديد أمام الدحيل بعد غد الأحد ضمن الجولة 12 من الدوري القطري.

وكان من المقرر ان ينتهي عقد تاو مع الأهلي بنهاية هذا الموسم لكن الأهلي استغنى عنه بلا مقابل حتى يمكنه من ضم لاعب أجنبي بديل خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وعلى صعيد مباراة الأهلي غدا في أبيدجان، قال كولر مدرب الأهلي إن هدف فريقه الفوز على ستاد ابيدجان والتأهل لدور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا.

وأضاف كولر أن فريقه استعد جيدا لمواجهة ستاد أبيدجان في اللقاء الذي يجمع الفريقين غدا "استعدينا جيدا للمباراة، ونعلم أنها مواجهة صعبة أمام منافس قوي يرغب في الفوز على أرضه ووسط جماهيره.

"لكننا نسعى لتحقيق الفوز والحصول على الثلاث نقاط رغم صعوبة المهمة.

"الأجواء في أبيدجان مختلفة، وقد لاحظنا ارتفاع درجات الحرارة.. لكن الملعب جيد. سعداء بالأجواء هنا وهدفنا الفوز فقط".

وتابع في إشارة إلى المجموعة الثالثة التي يلعب فيها الأهلي "المجموعة صعبة، والأهلي يعاني من إصابات عديدة، ولكن الجهاز الفني يتعامل مع الأمر الواقع ويعتمد على كل المتواجدين في القائمة".

ويحتل الأهلي المركز الثاني في ترتيب المجموعة برصيد سبع نقاط من أربع مباريات متراجعا بنقطة خلف أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي متصدر المجموعة.

وأكد مدرب الأهلي انه يمتلك مجموعة من اللاعبين "أصحاب الخبرات في التعامل مع مختلف المواقف الصعبة التي تظهر المعدن الحقيقي للاعبي الفريق.

"أجهز اللاعبين لتحقيق الفوز، وهدفنا الثلاث نقاط وفريق ستاد أبيدجان قوي، ونجح في تسجيل هدفين بمباراة الذهاب التي أقيمت في القاهرة" في نوفمبر الماضي.