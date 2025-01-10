اتهام الاتحاد البريطاني لألعاب القوى بالقتل غير العمد لعبدالله حيايي

ذكرت صحيفة «التلغراف» البريطانية أن هيئة الادعاء البريطانية وجهت تهمة القتل غير العمد للاتحاد البريطاني لألعاب القوى وكيث ديفيز رئيس اللجنة المنظمة لبطولة العالم لألعاب القوى البارالمبية 2017، بشأن وفاة اللاعب الإماراتي البارالمبي عبدالله حيايي بعد سقوط قفص رمي القرص على رأسه أثناء التدريب استعداداً للمشاركة في بطولة كأس العالم لألعاب القوى، التي أقيمت وقتها في لندن.

وقالت الصحيفة: يواجه كيث ديفيز، رئيس اللجنة المنظمة لبطولة العالم لألعاب القوى البارالمبية 2017، تهم القتل غير العمد بسبب الإهمال الجسيم وجريمة تتعلق بالصحة والسلامة، وفي الوقت نفسه، تم توجيه اتهام للاتحاد البريطاني لألعاب القوى بالقتل غير العمد وجريمة تتعلق بقانون الصحة والسلامة في العمل، ومن المقرر أن يمثل الاتحاد البريطاني لألعاب القوى وديفيز أمام محكمة وستمنستر الجزئية 31 يناير الجاري.

وأضافت: كان حيايي يتدرب استعداداً لتمثيل بلاده في رمي القرص والرمح ودفع الجلة من فئة F34 في بطولة العالم لألعاب القوى لـ«أصحاب الهمم» في لندن عندما سقط عليه جزء من قفص الرمي.

وأشارت «التلغراف» إلى أن هيئة الصحة والسلامة وشرطة لندن بدأتا التحقيقات. وشارك حيايي لأول مرة في دورة الألعاب البارالمبية في ريو 2016، حيث احتل المركز السادس في رمي الرمح فئة F34 والمركز السابع في دفع الجلة فئة F34.

وحقق العديد من الإنجازات أبرزها فضية بطولة أوقيانوسيا لألعاب القوى دبي «2016» وفضية وبرونزية الألعاب العالمية لذوي الإعاقة الحركية والبتر روسيا «2015»، وفضية عالمية الشارقة «2011».