محمد صلاح.. حلم الكرة الذهبية يقترب

بات النجم المصري محمد صلاح، جناح نادي ليفربول الإنجليزي، حديث الصحافة العالمية مجدداً، بعدما وضعته صحيفة آس الإسبانية ضمن قائمة مختصرة لعشرة نجوم مرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2025.

يأتي ذلك في ظل الأداء الكبير الذي يقدمه صلاح هذا الموسم، سواء في الدوري الإنجليزي الممتاز أم دوري أبطال أوروبا، حيث يلعب دوراً محورياً في تصدر فريقه للبطولتين، بفضل غزارة أهدافه وتميزه في صناعة الفرص.

ويعيش صلاح أحد أفضل مواسمه منذ انضمامه إلى ليفربول عام 2017، حيث سجل حتى الآن 18 هدفاً في 19 مباراة بالدوري الإنجليزي، متفوقاً على منافسه التقليدي النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، الذي سجل 16 هدفاً، ولم يقتصر تألق صلاح على الدوري المحلي، إذ أحرز 3 أهداف أخرى في دوري أبطال أوروبا وكأس الرابطة الإنجليزية.

هذا التفوق الرقمي دفع صحيفة آس لترشيح صلاح بقوة للفوز بالجائزة المرموقة، متقدماً على عدد من أبرز نجوم العالم، من بينهم هالاند، فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي، وجود بيلينغهام.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن قائمة المرشحين العشرة اقتصرت على نجوم الدوريات الإنجليزي، والإسباني، والألماني، فيما خلت من أي أسماء من الدوريين الإيطالي والفرنسي.

ويبدو أن الفرصة مواتية هذا العام ليصبح محمد صلاح أول لاعب أفريقي يحصل على الكرة الذهبية منذ جورج وياه عام 1995، وأشارت الصحيفة إلى أن هذا العام قد يمثل الفرصة الأخيرة لصلاح لتحقيق هذا الإنجاز الفردي الكبير، خصوصاً في ظل استقرار مستواه وتفوقه الواضح على باقي المنافسين من حيث التأثير المباشر في نتائج فريقه.

وتعليقاً على أداء صلاح، ذكرت الصحيفة أن النجم المصري يملك كل المقومات للفوز بالجائزة، بشرط مواصلة تألقه في الأمتار الأخيرة من الموسم، خصوصاً في دوري الأبطال الذي يعد عاملاً حاسماً في تحديد هوية الفائز بالكرة الذهبية.

وهذه ليست المرة الأولى التي يرشح فيها صلاح للكرة الذهبية، إذ سبق أن تواجد في القائمة النهائية للجائزة في أعوام سابقة، لكن دون أن يحالفه الحظ بالفوز بها.