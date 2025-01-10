هاريس.. بداية مختلفة وأهداف جديدة مع الوصل في 2025

تعهد السويسري هاريس سيفيروفيش مهاجم الوصل، ببداية مختلفة وقوية مع إحراز الأهداف في العام الجديد 2025، بعد أن شهدت الأشهر السابقة من الموسم الحالي تراجعاً واضحاً في مستواه الفني، جعل المدرب ميلوش يضعه على مقاعد البدلاء، بعد أن كان يعتمد عليه أساسياً في الموسم السابق الذي شهد تألقه وتوهجه بالشعار الأصفر، ومساهمته الواضحة في قيادة الفريق لإحراز ثنائية الدوري والكأس.

وكان الوصل قد تعاقد مع هاريس في يوليو 2023، قادماً من بنفيكا البرتغالي بعقد لمدة موسمين، وسط طموحات كبيرة من إدارة وجماهير النادي قياساً بالقدرات الفنية التي يتمتع بها والسمعة الكروية الجيدة التي سبقته، ولم يخذل المهاجم السويسري التوقعات في موسمه الأول الذي حقق خلاله نجاحاً لافتاً أدى إلى تجديد الثقة في قدراته ومواصلته في الكشوفات لكن مستواه الفني تراجع خلال الموسم الحالي بطريقة تركت العديد من علامات الاستفهام.

وأعلن هاريس عزمه على فتح صفحة جديدة، والعودة إلى التألق من جديد لتأكيد جدارته وأحقيته بالمواصلة في كشوفات «الإمبراطور» مع اقتراب فتح باب التعاقدات الشتوية، وأكد عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام»، إصراره على العودة بقوة لسابق مستواه وهز شباك المنافسين، وقال: عام جديد، أهداف جديدة، جاهز لتقديم كل ما عندي داخل وخارج أرضية الملعب.

وظهر هاريس في 9 مباريات بالنسخة الحالية من الدوري بعدد دقائق لعب 406 دقائق، أحرز خلالها هدفين فقط بمرمى الجزيرة في الجولة السابعة، وهدف بشباك الوحدة في الجولة الثامنة، وتوقع بعدها الجمهور مواصلته لهز الشباك لكنه غاب أمام البطائح في الجولة التاسعة، ونال ثقة الجهاز الفني أمام شباب الأهلي في الجولة العاشرة بالمشاركة أساسياً دون أن يقدم المستوى المطلوب منه أو ينجح في إضافة هدف جديد إلى رصيده.

وشارك هاريس في النسخة السابقة من الدوري في 25 مباراة بعدد دقائق لعب 1427 دقيقة وأحرز 11 هدفاً، وساهم في صناعة 4 أهداف، كما قدم مستويات متميزة وكان أحد أبرز عناصر الفريق وأكثرها تأثيراً في تحقيق الانتصارات التي قادت الوصل إلى منصات التتويج.