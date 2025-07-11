توتنهام يضم محمد قدوس.. كم كلفت الصفقة؟

أكمل نادي توتنهام هوتسبير التعاقد مع المهاجم الغاني محمد قدوس، نجم فريق ويستهام يونايتد، منافسه في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، في وقت متأخر من مساء أمس الخميس.

كما اقترب الفريق اللندني أيضا من ضم مورجان جيبس-وايت، لاعب وسط فريق نوتنجهام فورست الإنجليزي.

ولم يفصح توتنهام عن التفاصيل المالية لصفقة قدوس، ولكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أنها بلغت 55 مليون جنيه إسترليني (75 مليون دولار).

وأحرز قدوس (24 عاما)، 19 هدفا في 80 مباراة لعبها بمختلف المسابقات مع ويستهام، الذي انضم لصفوفه قبل عامين قادما من أياكس أمستردام الهولندي.

وفي ظل سعي توتنهام لإعادة بناء صفوفه مجددا تحت قيادة مديره الفني الجديد توماس فرانك، ذكرت تقارير إخبارية أن جيبس-وايت سيخضع للفحص الطبي في توتنهام قبل الإعلان رسميا عن انضمامه مقابل 60 مليون جنيه إسترليني (5ر81 مليون دولار).

وقال قدوس في مقابلة أجراها مع الموقع الإلكتروني للنادي: "الجزء الأهم من سبب قدومي إلى هنا هو المشروع، وكيف يرى المدرب أنني قادر على التطور تحت قيادته".

وأضاف نجم منتخب غانا: "رأيت كم المواهب التي قام المدرب بتطوير مستواها لكي يصبحوا لاعبين رائعين، وهذا دليل واضح على رغبتي في اللعب تحت قيادته أيضا".

ومن ناحية أخرى، انضم جيبس ​​وايت إلى نوتنجهام فورست صيف عام 2022 بعد صعود الفريق للدوري الإنجليزي الممتاز، ولعب دورا بارزا في عودة الفريق للعب في المسابقات القارية مرة أخرى لأول مرة منذ عام 1996، بعدما أحرز 7 أهداف وقدم 8 تمريرات حاسمة في 34 مباراة في الموسم المنصرم بالدوري الإنجليزي الممتاز.