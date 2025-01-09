«الأساطير» تشارك في «أسبوع نجوم الكرة في الشارقة»

يعود «أسبوع نجوم الكرة في الشارقة» بنسخته الثالثة تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد، نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، ليؤكد مكانته حدثاً سنوياً للاحتفاء بالرياضة والثقافة، ويقام هذا الحدث الذي يستمر في الفترة من 10 إلى 13 يناير الجاري، بتنظيم من هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة بالتعاون مع الاتحاد الدولي لتطوير كرة القدم «IFDA»، حيث يجمع أساطير الرياضة.

وجاء الإعلان عن تفاصيل «أسبوع نجوم الكرة في الشارقة» في مؤتمر صحافي عقدته هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، أمس، بحضور خالد جاسم المدفع، رئيس الهيئة، والدكتور یاسر عمر الدوخي، مدیر إدارة الفعالیات الریاضیة والمجتمعیة بمجلس الشارقة الریاضي، وزیاد الشرابي، المدیر العام لنادي الشارقة للغولف والرمایة، وماسیمیلیانو سوغلیا، المدیر العام للاتحاد الدولي لتطویر كرة القدم «IFDA»، وستيف كرين، المدیر التنفیذي للاتحاد الدولي للفوت غولف، وعدد من أساطير كرة القدم العالمية.

كما تشهد النسخة الحالية مشاركة مجموعة من أبرز لاعبي كرة القدم في التاريخ، من بينهم: فرانشيسكو توتي، مايكل أوين، ريفالدو، باولو مالديني، عصام الحضري، ديفيد تريزيجيه، أليخاندرو «بابو» جوميز، كريستيان بانوتشي، وغيرهم الكثير.