نجوم تلمع بـ«دورينا» ونتائج فرقها دون المستوى

تألق عدد من اللاعبين على الصعيد الفردي في دوري أدنوك للمحترفين هذا الموسم، إلا أن أنديتهم لم تستطع تحقيق نتائج تعزز من ترتيبها في جدول الدوري.

وفرض ثلاثة لاعبين، تحديداً، أنفسهم من أبرز هدافي المسابقة، لكن أنديتهم ما زالت تعاني، ولم تنجح في مساعدة هذا الأداء الفردي الرائع إلى تفوق جماعي.

قدم جناح كلباء الأيسر مهدي قايدي، البالغ من العمر 26 عاماً،، أداءً مميزاً هذا الموسم، حيث شارك في 10 مباريات، بمجموع دقائق لعب بلغ 876 دقيقة، استطاع خلالها تسجيل 6 أهداف وصناعة 5 أهداف أخرى، مما جعله يحتل المركز السادس في قائمة هدافي الدوري.

إلا أن مستوى ناديه لم يرتق إلى ما قدمه قائدي، حيث يحتل كلباء المركز السابع برصيد 17 نقطة، جمعها من 11 مباراة بفوزه في 4 مباريات، وتعادله 5، وخسارته مباراتين، وتألق جونيور فليمنغز، جناح عجمان، هو الآخر على المستوى الفردي، حيث أحرز 6 أهداف في 11 مباراة، بمجموع دقائق لعب بلغ 947 دقيقة، ليحتل المركز الثامن بين هدافي الدوري.

لكن رغم تألق فليمنغز، يعاني فريقه عجمان الذي يحتل المركز العاشر في جدول الدوري برصيد 10 نقاط فقط، من 3 انتصارات، وتعادل وحيد، مقابل 7 هزائم.

وسجل المهاجم يوسف نياكاتي، الذي يلعب لنادي بني ياس، 5 أهداف في 9 مباريات، كما ساهم بصناعة هدفين، بمجموع دقائق لعب وصل إلى 793 دقيقة، ليحتل المركز التاسع في ترتيب هدافي الدوري، لكن نادي بني ياس يحتل المركز الحادي عشر في جدول الترتيب برصيد 8 نقاط فقط، جمعها من فوزين، وتعادلين، و7 هزائم.

استطاع هؤلاء اللاعبون أن يثبتوا جدارتهم على المستوى الفردي ويقتحموا قائمة الهدافين، لكن أنديتهم ما زالت تعاني في مراكز متأخرة، ما يثير التساؤلات حول القدرة على ترجمة الأداء الفردي إلى نجاح جماعي.