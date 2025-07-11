طحنون الزعابي.. موسم أول مع الوصل أقل من التوقعات

أنهى طحنون الزعابي، لاعب وسط الوصل، موسمه الأول مع فريقه، الذي انتقل إليه من «الوحدة» في الميركاتو الصيفي السابق، بمحصلة أقل من التوقعات، دون أن ينجح في حجزه مقعداً أساسياً ضمن تشكيلة «الإمبراطور» على الرغم من القدرات الكروية العالية، التي يتمتع بها، والعديد من الإيجابيات، التي جعلت منه نجماً بارزاً في سماء الكرة الإماراتية.

واكتفى الزعابي «26 عاماً»، بالمشاركة في 13 مباراة، خلال النسخة الأخيرة من بطولة الدوري، وظهر في مباراتين فقط ضمن عناصر التشكيل الأساسي دون أن يكمل الـ 90 دقيقة، ولعب 11 مباراة بديلاً في شوط اللعب الثاني، بعد دقائق لعب 292 دقيقة فقط من إجمالي 2340 دقيقة، وصنع هدفاً وحيداً، وسجل هدفين، ولمس الكرة 204 مرات، ولعب 118 تمريرة صحيحة، منها 3 تمريرات مؤثرة.

وكان صاحب اليسارية قد انضم إلى كشوفات «الإمبراطور» قادماً من الوحدة باسم كبير وتجرية جيدة، استمرت 6 مواسم، لفت فيها الأنظار بمهارته العالية ولمساته السحرية للكرة، حتى نال شرف الوجود ضمن قائمة المنتخب الوطني الأول، والمشاركة في العديد من المباريات مع «الأبيض»، وظل محافظاً على حضوره في اختيارات المنتخب، خلال فترة تولي المدرب السابق البرتغالي باولو بينتو رغم قلة مشاركاته مع ناديه.

وبعد تجربة الموسم الأول بشعار الوصل فإن طحنون الزعابي يسعى لاسترداد موقعه السابق، والعودة إلى التألق مرة أخرى، خلال الموسم الحالي، الذي يدخله بتحدٍ كبير، حتى ينجح في نيله مقعداً أساسياً، ضمن تشكيلة المدرب الجديد لويس كاسترو، في وجود منافسة عالية، وأسماء مميزة في كشوفات النادي، تلعب في خط الوسط بقيادة الثنائي فابيو ليما ونيكولاس خمينيز، وعدد من العناصر المميزة.

مضاعفة الجهودويعمل الزعابي على استغلال فترة التحضيرات الحالية بمضاعفة جهد، ودعم الإيجابيات، التي يتمتع بها ومعالجات سلبياته، خاصة أن دافعه في الفترة المقبلة سيكون أكبر من المشاركة فقط مع «الوصل»، حيث يتجاوز التحدي الشخصي الذي يعيشه إلى العودة لصفوف «الأبيض» من جديد، وفرض نفسه على كوزمين أولاريو، مدرب منتخبنا الوطني ليكون أحد خيارته وعناصره، التي تدافع عن قميص المنتخب في مشواره المقبل.

ويحظى لاعب وسط الوصل بثقة الكثير من الجماهير، التي تؤمن بقدراته وترى فيه لاعب الحاضر والمستقبل، وأن عودته للتألق يمكن أن تضيف الكثير لخط الوسط، وتدعم الشق الهجومي بقوة في مشواره المقبل، إضافة إلى الثقة، التي يحظى بها من إدارة النادي التي تعاقدت معه في الموسم الماضي، وحافظت على وجوده ضمن قائمة الفريق في فرصة جديدة، يعمل على استغلالها بالشكل الأمثل.