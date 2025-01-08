محمد صلاح: «الظاهرة» قدوتي و«البريميرليغ» أهم من «الأبطال»

أعرب محمد صلاح في حديث خاص لشبكة TNT Sports México، عن إعجابه الكبير بالبرازيلي رونالدو نازاريو «الظاهرة»، مؤكداً أنه مثله الأعلى في عالم كرة القدم، وقال: «الظاهرة» رونالدو كان دائماً قدوتي في الملاعب، أعشق طريقة لعبه وأعتبره أحد أعظم المهاجمين في تاريخ كرة القدم. وعند سؤاله عن رأيه في النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، علق صلاح قائلاً: إنه لاعب رائع ويتحسن باستمرار، أتمنى له التوفيق مع منتخب بلاده، فهو يقدم أداءً مميزاً ويستحق كل الإشادة.

أثار محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، الجدل بتصريحاته حول البطولة التي يضعها كهدف أول هذا الموسم، حيث أكد أن التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز و«البريميرليغ» يمثل أولوية قصوى بالنسبة له مقارنة بدوري أبطال أوروبا.

ويعيش محمد صلاح فترة استثنائية هذا الموسم مع فريقه ليفربول، حيث يتصدر الفريق جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 17 هدفاً، مما يعزز فرص «الريدز» في العودة إلى منصات التتويج المحلية، وعلى صعيد كل البطولات، أسهم صلاح هذا الموسم مع ليفربول في 26 هدفاً، حيث أحرز 20 هدفاً وصنع 17. وقال محمد صلاح: «في السابق، كنت أستمتع بالفوز بالجوائز الفردية، لكن بعد تحقيق العديد منها، لم يعد ذلك هو الدافع الأساسي بالنسبة لي، الآن أركز على تقديم أفضل ما لدي لفريقي ومساعدته على تحقيق الانتصارات». وعن فرصه في الفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2025، أضاف: «الأمر ليس سهلاً، فلكل شخص تفضيلاته، لكن بالنسبة لي، أرى نفسي دائماً الأفضل وأسعى جاهداً لتقديم الأفضل لمصلحة الفريق».

كما أوضح صلاح أن ليفربول تعلم الكثير من التجارب السابقة، خاصة تلك المتعلقة بالمنافسة مع مانشستر سيتي، وقال: «علينا التركيز على الفوز بكل مباراة، والتعامل مع كل جولة على حدة، بالنسبة لي، تحقيق لقب الدوري الإنجليزي هو الهدف الأكبر. التتويج بالبريميرليغ هو إنجاز كبير وله قيمة خاصة».