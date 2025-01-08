فابيو ليما يجدد الولاء للوصل.. والإعلان قريباً

اقترب الوصل من تجديد تعاقده مع نجمه فابيو ليما قبل انتهاء فترة عقده الحالي في الصيف المقبل، حرصاً على استقرار اللاعب، والاستفادة من تركيزه على مباريات الفريق في مشوار الموسم الحالي.

وأشعلت تصريحات إعلامية أدلى بها فابيو ليما عقب مباراة العروبة، أول من أمس، في الجولة 11 من الدوري، والتي كسبها الوصل 6 - صفر، مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن ترك الباب مفتوحاً أمام الاحتمالات كافة، لكن المصادر قالت إن نجم «الإمبراطور» باقٍ بالنادي، وإن التفاوض معه على تجديد العقد اقترب من النهاية، وأكدت المصادر أن ليما لديه ارتباط قوي بالنادي وجماهيره، وأنه سيجدد الولاء لعدة سنوات مقبلة على أن يتم الإعلان عن ذلك قريباً.

ويمتلك فابيو ليما مسيرة رائعة مع الوصل، الذي انضم إلى كشوفاته صيف 2014 قادماً من نادي اتلتيكو غويانيسي البرازيلي عن طريق الإعارة لمدة موسم، وبعد تألقه اللافت نجح النادي حينها في شراء بطاقته الدولية، ووقع معه عقداً مدته خمس سنوات، تم تجديده للمرة الثانية في أغسطس 2021 لمدة 4 سنوات، ليواصل مشوار تألقه في الموسم الحالي، بعد أن قضى أكثر من 10 سنوات بقلعة الوصل.

330 مباراة

وخلال مسيرته السابقة خاض ليما 330 مباراة بشعار الوصل في مختلف المنافسات المحلية والخارجية، أحرز خلالها 244 هدفاً، وصنع 76 هدفاً، منها 27 مباراة في كأس رئيس الدولة، محرزاً 33 هدفاً، وصنع 6 أهداف، ولعب 229 مباراة في دوري المحترفين، محرزاً 170 هدفاً وصنع 60، وفي منافسة كاس رابطة المحترفين لعب 54 مباراة وأحرز 33 هدفاً وصنع 6، إضافة إلى مباراة في كأس السوبر أحرز فيها هدفاً، وصنع مثله.

وعلى مستوى المشاركات الخارجية لعب 12 مباراة في دوري أبطال آسيا، أحرز خلالها 5 أهداف وصنع هدفين، وفي بطولة كأس العرب لعب 7 مباريات، وسجل هدفين وصنع هدفاً، فيما يعتبر تتويجه مع «الإمبراطور» بلقب بطولة الدوري في النسخة الماضية أكبر نجاحاته وإنجازاته الجماعية.

وشهدت مباراة، أول من أمس، توهج ليما، الذي نجح في قيادة فريقه للفوز بسداسية بيضاء، أسهم فيها بإحراز هدفين، وصناعة مثلهما، ليرفع رصيده إلى 5 أهداف في النسخة الحالية من بطولة الدوري، ويعيد مع زملائه اللاعبين التوازن لفريقه، الذي يحتل المركز الثامن في جدول الترتيب برصيد 16 نقطة.