هالاند يهرب من صخب «البريميرليغ» إلى هدوء الريف

قرر النجم النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، الاستقرار في قصر ريفي فاخر يتكون من 6 غرف نوم وحديقة واسعة في مقاطعة تشيستر الهادئة، ويأتي هذا القرار بعد فترة من العيش وسط مدينة مانشستر، حيث وجد هالاند أن الحياة في قلب المدينة أصبحت مرهقة بسبب شهرته الكبيرة وصعوبة التنقل بحرية.

وفقاً لما ذكرته صحيفة «ذا صن» البريطانية، انتقل هالاند إلى هذا القصر بعد إنجاب طفله الأول أواخر العام الماضي، وأكد مصدر مقرب من اللاعب أن هالاند كان يبحث عن مكان أكثر هدوءاً وخصوصية ليستمتع بحياته العائلية بعيداً عن صخب المدينة وضغط جماهير «البريميرليغ».

وقال المصدر المقرب من اللاعب: أمضى هالاند فترة ممتعة وسط المدينة، لكنه شعر بالحاجة إلى الاستقرار في مكان أكثر هدوءاً إنه يريد قضاء وقت هادئ بعيداً عن الملاعب ليستمتع بوقته مع عائلته.

لم يكن انتقال هالاند إلى هذا القصر مجرد اختيار عشوائي، بل كان بسبب قربه من منزل زميله في الفريق جاك غريليش، الذي أصبح أحد أقرب أصدقائه منذ انضمامه إلى مانشستر سيتي في 2022، ولا يبعد القصر الجديد سوى مسافة قصيرة عن منزل غريليش، مما يتيح لهما قضاء المزيد من الوقت معاً خارج أجواء المباريات والتدريبات.

ودفعت العلاقة الوطيدة بين الثنائي هالاند وجاك غريليش لاختيار هذا المكان، حيث أصبحا صديقين مقربين جداً، وانتقال هالاند إلى القصر القريب من منزل غريليش يعكس رغبته في تعزيز هذه الصداقة».

ومع استقراره في القصر الجديد، يتوقع أن ينعكس هذا القرار إيجابياً على أداء هالاند في الملاعب، خاصة أنه سيكون قادراً على الاسترخاء والاستمتاع بحياته العائلية في بيئة هادئة بعيداً عن أضواء المدينة وضغوط الشهرة.

ويرى المتابعون أن هذا القرار يُظهر نضجاً كبيراً من اللاعب، الذي يسعى لتحقيق التوازن بين حياته المهنية والشخصية، وهو ما قد يسهم في استمراره على القمة لفترة طويلة.