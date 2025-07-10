فهد الظنحاني يسجل رقماً تاريخياً بالمشاركات في دوري المحترفين

سجّل فهد الظنحاني، حارس مرمى بني ياس، رقماً قياسياً في تاريخ مشاركات دوري المحترفين، بالوجود بين الخشبات الثلاث لفريقه خلال 6 مواسم متتالية في المنافسة، مع غيابه عن مباراة واحدة في الجولة 26 من موسم 2022-2021 أمام كلباء، مشاركاً في 148 من 149 مباراة، ليكون اللاعب الأكثر حضوراً في الدوري بالمواسم المذكورة، بداية من موسم 2019-2020 الذي تم إلغاؤه عقب نهاية الجولة 19 وحتى الموسم الأخير.

وأحرز الظنحاني العلامة الكاملة خلال الثلاث نسخ الأخيرة من مواجهات الدوري بمشاركته في 78 مباراة متتالية، كرقم غير مسبوق بتاريخ البطولة، وربما على مستوى جميع الدوريات الدولية، ما يؤكد الثقة الكبيرة التي ظل يحظى بها من قبل الأجهزة الفنية التي تعاقبت على تدريب «السماوي» في المواسم الماضية، وتأكيداً على المستوى المتميز الذي ظل يقدمه، وقناعة الجماهير بقدراته الفنية التي جعلت منه «الحارس الأمين» على مرمى الفريق، على الرغم من تواجد عدد من الحراس المميزين في الدكة بالمواسم الماضية، كما تعكس مشاركاته المستمرة مستوى انضباطه وحرصه على الدفاع عن قميص ناديه.

سجل حافل

ويمتلك حارس مرمى «السماوي» سجلاً حافلاً في مشوار البطولة بمشاركته في 10 نسخ سابقة، بداية من موسم 2014-2015 مع فريقه السابق الوحدة والذي شارك معه في مباراة واحدة، وانتقل بعدها إلى دبا في رحلة البحث عن المشاركة أساسياً وسطع نجمه مع «النواخذة» في أول مواسمه وأحرز النمرة الكاملة، ليواصل معه للموسم الثاني وكان له نصيب كبير في محافظة الفريق على تواجده بدوري الأضواء والشهرة، قبل أن ينتقل منه إلى «بني ياس» في محطة جديدة حافلة بالأداء المتميز والذي حافظ معه على تألقه.

إسهامات في الترتيب

وخلال المواسم الستة الأخيرة قاد الظنحاني فريقه لمراكز مختلفة، كان الأفضل فيها موسم 2020-2021 والذي احتل فيه «السماوي» المركز الثاني وكان قريباً من تحقيق إنجاز الفوز بلقب بطولة الدوري التي تُوج بها الجزيرة حينها، ويحسب له نجاحه أيضاً مع زملائه اللاعبين في المحافظة على الفريق بمراكز الأمان ببطولة الدوري مع تحقيق نتائج إيجابية في الكثير من المواجهات أمام فرق المقدمة نتيجة تألقه في حماية العرين. وفي المواسم الستة السابقة التي غاب فيها لمباراة واحدة استقبلت شباكه 205 أهداف، ونجح في إنقاذ مرماه من أهداف عديدة، وحصل في الكثير من الجولات على جائزة «أفضل حارس في الجولة»، ونافس سابقاً على جائزة أفضل حارس مرمى في الموسم، ونتاج تألقه تم اختياره للمنتخب الوطني الأول دون أن يحظى بفرصة المواصلة.

أحلام وطموحات

ويتواجد حامي عرين بني ياس، حالياً في التحضيرات للموسم الجديد مع زملائه اللاعبين، حيث يتدرب بجدية لخوض تحدٍ جديد في مشواره الكروي، وتحقيق تطلعات جماهير ناديه، وأحلامه الشخصية في معانقة البطولات، ويسعى خلف أكبر أحلامه في كرة القدم بالعودة إلى صفوف «الأبيض» والدفاع عن شعاره في المحافل الخارجية، وهو التحدي الذي يعيشه مع نفسه وأعلن عنه في العديد من المرات السابقة.