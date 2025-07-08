مبادرة علي صالح ترسم «البسمة» في وجوه الصغار بنادي الوصل

رسم اللاعب علي صالح، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوصل، البسمة في وجوه الأطفال الصغار، من خلال زيارته المخيم الصيفي، الذي ينظمه النادي للفئة العمرية من 4 حتى 15 سنة، بحضور طارق سعيد الشحي، عضو مجلس إدارة النادي رئيس شركة الألعاب الجماعية والفردية.

وحرص علي صالح، الذي يحظى بشعبية كبيرة، اكتسبها بعطائه وتألقه في المواسم السابقة، على قضاء وقت طيب رفقة الصغار، الذين ينتمون إلى أندية متعددة، وجمعهم الوصل لممارسة الأنشطة الرياضية، التي تشمل كرة القدم، كرة السلة، السباحة، الكرة الطائرة، وقام قائد الوصل بجولة في المخيم، والتقط الصور التذكارية الجماعية و«السيلفي» مع الصغار، بجانب التوقيعات التذكارية، مقدماً لهم الدعم المعنوي، ومحفزاً على مواصلة الرياضة، لما فيها من فوائد صحية وذهنية، مؤكداً بذلك تفاعله مع كل المبادرات.