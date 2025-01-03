إسماعيل مطر: تشرفت باختياري ضمن أساطير الكرة الخليجية

تقدم الأسطورة إسماعيل مطر لاعب منتخبنا الوطني السابق بالشكر والتقدير لمعالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم على اختيار اسمه لحفل تكريم أساطير كرة القدم الخليجية، مثمناً في الوقت نفسه دور اتحاد الكرة في دعم نجوم الكرة الحاليين والسابقين.

وقال مطر: «إنه يوم جديد ومشرق في حياتي المهنية يضاف إلى السنوات التي قضيتها في الملاعب، فاختياري ضمن نخبة أساطير الكرة الخليجية أمر مُشّرف لكل لاعب أعطى وقدّم خلاصة فنه وخبراته ومهاراته لصالح بلده وجمهوره».

وأشاد الأسطورة مطر بفكرة تكريم أساطير الكرة الخليجية، مؤكداً أنها تحفز الأجيال الجديدة من اللاعبين على تقديم أفضل عطاء وأداء في الملاعب، معبراً عن سعادته باختياره لهذه المناسبة الكروية الجميلة.