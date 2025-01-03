رودري: تفاجأت بانتقادات رونالدو لنتائج الكرة الذهبية

في خطوة أثارت الجدل، رد الإسباني رودري، لاعب مانشستر سيتي والفائز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2024، على تصريحات البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، التي انتقد فيها أحقيته بالفوز بالجائزة، مفضلاً البرازيلي فينيسيوس جونيور.

وكان رونالدو صرح خلال حفل «غلوب سوكر» بأن فينيسيوس جونيور هو الأجدر بالفوز بالجائزة لدوره البارز في تتويج ريال مدريد بخمسة ألقاب خلال عام 2024.

وفي حديث لصحيفة «آس» الإسبانية، قال رودري: «كانت مفاجأة أن ينتقدني رونالدو، لأنه يعلم جيداً كيفية اختيار الفائزين بالجائزة. الصحافيون الذين منحوني أصواتهم هم نفسهم الذين صوتوا له سابقاً عندما فاز بها». وأضاف رودري: «أعتقد أن رونالدو وافق على النتائج عندما كان الفائز، فلماذا يعترض الآن؟».

ويعد رودري - الذي أسهم في تتويج مانشستر سيتي إلى تحقيق الثلاثية التاريخية عام 2024 - أول لاعب إسباني يفوز بالكرة الذهبية منذ لويس سواريز في عام 1960.

وكان رونالدو فاز بالجائزة خمس مرات (2008، 2013، 2014، 2016، 2017) ويعد ثاني أكثر اللاعبين تتويجاً بها بعد ليونيل ميسي.