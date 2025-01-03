ليروي فير: أهداف النصر واضحة و«أبطال الخليج» أولويتنا

أكد الهولندي ليروي فير، لاعب النصر، أن المستويات التي ظهر عليها فريقه حتى الآن مقبولة وجيدة جداً في بعض المباريات، مشيراً إلى أن الأهداف واضحة، والعميد قادر على إنهاء موسمه ضمن الثلاثي الأول قياساً على النتائج التي حصدها في الجولات الماضية، معرباً عن أمله في أن يستمر الفريق في التطور لتحقيق المزيد من الانتصارات، خاصة أن اللاعبين عازمون على القتال من أجل الفوز بأحد الألقاب التي لا يزال النصر معنياً فيها بالمنافسة.

شارك فير في 16 مباراة مع النصر في جميع المسابقات في الموسم الحالي، منها 12 محلياً و4 مباريات في دوري أبطال الخليج، ويحمل في سجله هدفاً واحداً مع الفريق، ويعتبر إحدى الأوراق المهمة في تشكيلة المدرب ألفريد شرودر.

وبالرغم من خسارة المنافسة على لقبين بعد الخروج من مسابقتي كأس صاحب السمو رئيس الدولة وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي على يد الشارقة وشباب الأهلي، أوضح فير أن أهداف النصر واضحة في الموسم، وحظوظه في تحقيق لقب على الأقل وافرة، مؤكداً أن مسابقة دوري أبطال الخليج من الأهداف الرئيسة التي يضعها الفريق في مقدمة أولوياته، وهو يسير بخطى ثابتة فيها بعد التأهل إلى المربع الذهبي، وقال: نطمح للفوز بكل مباراة، أظهرنا جدارتنا باحتلال صدارة المجموعة الأولى في دوري أبطال الخليج، وسنستمر على الأداء نفسه حتى نصل إلى النهائي، لدينا فلسفتنا الخاصة في النصر بقيادة مدربنا شرودر، وأظهرنا أننا فريق جدير بالاحترام، وما علينا فعله بعد ذلك هو إنهاء موسمنا بأفضل شكل ممكن.

تأقلم

وكشف فير، الذي احتاج لبعض الوقت حتى يتأقلم مع الفريق بسبب خوضه أول تجربة في الخليج بعد سنوات طويلة قضاها في أوروبا، أنه مستمتع بلعب كرة القدم خلال هذه الفترة عكس بداية الموسم التي عانى فيها من ارتفاع درجة الحرارة، وقال: «هذه تجربتي الأولى هنا، وكان من الطبيعي أن أحتاج لبعض الوقت للانسجام مع الأجواء الجديدة، أشعر أنني ألعب بجاهزية تامة في الوقت الحالي، ونحن جميعاً مستمتعون بهذا الطقس الجميل الذي يساعدنا على تقديم أفضل ما لدينا».

ورفض فير التشكيك في قدرات فريقه، مؤكداً أن النصر بإمكانه احتلال مركز أفضل من مركزه الحالي (الثالث)، لكن الحظ أدار له ظهره في بعض المباريات التي خسر فيها نقاطاً ثمينة، مشدداً على ضرورة أن يكسب الفريق مبارياته ضد جميع الفرق (بما فيها أصحاب المراكز الأولى) حتى يعزز موقفه في المنافسة على مركز متقدم، وعليه أن يثبت ذلك في المواجهة المقبلة مع شباب الأهلي في الجولة الـ11.

وعن رأيه في مستوى الدوري والكرة الإماراتية بشكل عام، أكد اللاعب الهولندي أنه واحد من أفضل الدوريات في المنطقة، وذلك يستقطب العديد من الأسماء الكبيرة في عالم كرة القدم، سواء كانوا مدربين أم لاعبين. وعن رأيه في العيش في دبي بعد 6 أشهر قضاها مع النصر، قال فير: «الحياة رائعة في دبي، أنا سعيد جداً، وعائلتي أيضاً، إنها تجربة استثنائية، من الصعب إيجاد مثيل لهذه الحياة الآمنة والجميلة في أي مكان آخر، لكن سبب وجودي هنا ليس للاستمتاع بالعيش في هذا المكان الرائع، بل للعب كرة القدم ومساعدة فريقي على تحقيق النتائج المطلوبة، إنه عملي».

ويخوض فير (34 عاماً) موسمه الأول مع النصر، الذي انضم لصفوفه في الصيف الماضي قادماً من ألانيا سبور التركي، وفرض نفسه ضمن العناصر الأساسية في تشكيلة شرودر، الذي يعتمد عليه كلاعب وسط، وأحياناً في مركز الدفاع إلى جانب البرازيلي غلوبير ليما.