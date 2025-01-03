الاتحادات ترشح الأساطير للتكريم

يشهد النهائي تكريم أساطير الكرة الخليجية، حيث رشح الاتحاد الإماراتي لكرة القدم اللاعب الدولي السابق إسماعيل مطر للتكريم، بينما رشح الاتحاد الكويتي الأسطورة جاسم يعقوب لاعب الأزرق أحد أبرز نجوم نادي القادسية ومنتخب الكويت، ويلعب في مركز الهجوم وأسهم مع النادي والمنتخب على تحقيق العديد من الألقاب في فترتي السبعينيات والثمانينيات من القرن العشرين، فاز بلقب كأس الخليج ثلاث مرات في أعوام 1972 و1974 و1976 وبلقب كأس آسيا مرة واحدة في عام 1980، كما شارك في كأس العالم عام 1982، حيث كان منتخب الكويت أول منتخب عربي آسيوي يتأهل إلى هذه البطولة، بجانب تحقيق لقب الهداف للبطولة حتى الآن برصيد 18 هدفاً.

بينما رشح الاتحاد القطري اللاعب الدولي السابق مبارك مصطفي أحد أكثر اللاعبين القطريين والخليجيين والعرب شعبية وجماهيرية.

وسيمثل الكرة العمانية حارسه الأسطوري علي الحبسي الذي شارك في بطولة كأس الأمم الآسيوية لعام 2004، شارك في كأس الخليج 2003 وكأس الخليج 2004 وكأس الخليج 2007 وقد حصل في كل البطولات على لقب أفضل حارس مرمى، وتوج مع المنتخب العماني بكأس الخليج 19 في عمان وحصل على أفضل حارس مرمى في الدورة للمرة الرابعة على التوالي. ورشح الاتحاد اليمني أنور السروري لاعب وحدة صنعاء والمنتخبات اليمنية السابق.

وقام الاتحاد العراقي لكرة القدم بترشيح 8 أسماء في مقدمتهم حسين سعيد الذي لعب 131 مباراة مع المنتخب العراقي سجل خلالها 84 هدفاً ليكون واحداً من أصحاب الأرقام القياسية.