تكريم أسطورة إماراتية في حفل ختام «خليجي 26»

تلقى اتحاد الإمارات لكرة القدم، من اللجنة العليا المنظمة لبطولة «خليجي 26»، طلب ترشيح لأحد أساطير الكرة الإماراتية من أجل تكريمه على هامش نهائي «خليجي 26»، بعدما أعلن عبدالرحمن المطيري، وزير الإعلام والثقافة الكويتي وزير الدولة لشؤون الشباب رئيس اللجنة العليا المنظمة للحدث، عن مبادرة استثنائية لتكريم أساطير كرة القدم الخليجية في نهائي البطولة بعد غدٍ باستاد جابر الأحمد الدولي، بين منتخبي عمان والبحرين.

وقال المطيري: هذا التكريم يأتي ضمن الجهود المبذولة للاحتفاء بإرث كرة القدم في المنطقة، وتعزيز الروح الرياضية بين الشعوب الخليجية، وتسليط الضوء على إنجازات اللاعبين الكبار التي صنعت مجد كرة القدم الخليجية وأسهمت في إبراز بطولاته.

وبين الوزير المطيري، أنه تمت مخاطبة كافة الاتحادات الخليجية لكرة القدم لترشيح أحد أساطيرها ممن أسهموا بشكل بارز في تاريخ اللعبة ووضعوا بصمات مهمة في مسيرة كرة القدم الخليجية على مدار السنوات الماضية، وكان لهم دور ملهم لأجيال اللاعبين التي أتت من بعدهم، إذ سيتم تكريم هؤلاء النجوم خلال حفل خاص في نهائي البطولة.