مباراة «قدامى اللاعبين الخليجيين» فبراير المقبل

تستضيف دولة الكويت، تزامناً مع أعيادها الوطنية، في فبراير المقبل، مباراة قدامى لاعبي كرة القدم الخليجيين، التي تقام بالتنسيق مع الاتحاد الخليجي لكرة القدم.

وأوضح بشار عبدالله، المدير العام للهيئة العامة للرياضة بالتكليف في دولة الكويت، أن هذه المباراة تمثل فرصة للقاء اللاعبين القدامى، وتعد نوعاً من التقدير لجيل من اللاعبين أسهموا بشكل كبير في وصول كأس الخليج إلى هذه المرحلة من التطور منذ انطلاق البطولة في سبعينيات القرن الماضي.

وأضاف أن الاتحاد الخليجي لكرة القدم قدم هذه الفكرة، التي لاقت التقدير من اللجنة العليا المنظمة لـ«خليجي زين 26»، حيث تمت مناقشة خيارين، هما إقامة بطولة أو مباراة، وتم اختيار إقامة المباراة في شهر فبراير المقبل.