إشبيلية يودّع نافاس أمام 45 ألف متفرج

ودَّع نادي إشبيلية الإسباني أيقونته خيسوس نافاس، الذي قرر إنهاء مسيرته في ملاعب كرة القدم عن 39 عاماً، بحفل تكريمي عاطفي على ملعب «رامون سانشيس بيسخوان» أمام مدرجات ممتلئة بجمهور، بلغ قرابة 45 ألف مشجع، وقرر نافاس، الفائز مع إشبيلية بثمانية ألقاب، اعتزال اللعب بسبب إصابة مزمنة في القدم عانى منها في المواسم الأخيرة، كما خاض نافاس الذي شق صفوفه في الفرق العمرية لإشبيلية 705 مباريات مع النادي على مدار 18 موسماً، بالإضافة إلى دفاعه عن ألوان مانشستر سيتي لأربعة أعوام، حيث خاض 183 مباراة مع الـ«سيتيزينز» بين 2013 و2017.

كما خاض نافاس الذي يبقى اللاعب الأكثر تتويجاً على صعيد المنتخب الإسباني، آخر مباراة في الدوري في مسيرته التي استمرت 21 عاماً، في الـ 22 من الشهر الجاري، حيث دخل بديلاً في الخسارة أمام ريال مدريد 2-4.