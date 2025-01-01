عيسى ولابا وجارديم الأفضل في ديسمبر

أعلنت رابطة المحترفين، الفائزين بجوائز الأفضل في شهر ديسمبر الماضي، بدوري أدنوك للمحترفين، لفئات أفضل لاعب، وحارس مرمى، ومدرب.

وفاز بجائزة أفضل لاعب، لابا كودجو مهاجم العين، متفوقاً على زميله بالفريق ماتياس سيجوفيا، ومهدي قائدي لاعب كلباء، وعادل تعرابت لاعب النصر، وهيثم الجويني لاعب دبا الحصن.

فيما توج بجائزة أفضل حارس مرمى، خالد عيسى حارس العين، متفوقاً على الثنائي عادل الحوسني حارس الشارقة، وحمد المقبالي حارس شباب الأهلي. وحصل على جائزة أفضل مدرب في الشهر ذاته، ليوناردو جارديم مدرب العين، متفوقاً على أولاريو كوزمين مدرب الشارقة، وباولو سوزا مدرب شباب الأهلي.