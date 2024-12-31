بشار عبدالله: بطولات الخليج تأصيل لروح الأسرة الواحدة

أكد بشار عبدالله لاعب منتخب الكويت الأسبق، أن بطولات الخليج لها دور كبير في تقوية أواصر المحبة بين الأشقاء في المنطقة، سواء مسؤولين أو لاعبين أو جماهير عاشقة لكرة القدم، وشاركت كلاعب في خمس بطولات لكأس الخليج، وتعرفت خلالها على العديد من اللاعبين والإداريين والإعلاميين في جميع المنتخبات، وتكونت صداقات بيننا لا تزال قائمة.

وأشاد بشار عبدالله، بأداء «الأزرق» في خليجي 26، ليستعيد مكانته المعهودة بين دول الخليج، وكذلك تعزيز فرصته في التأهل إلى النهائي على حساب البحرين، متمنياً اكتمال الفرحة ببلوغ النهائي ومن ثم حصد اللقب الغالي، مبيناً أن منتخب الكويت متمرس بمشاركته في بطولة الخليجي، وسبق له الظفر بالكأس وهو لم يكن من بين المرشحين، الأمر الذي يؤكد عدم وجود معايير ثابتة لتحديد البطل.

وتابع: بطولات الخليج لا ينحصر تأثيرها الإيجابي على تطور الكرة الخليجية فحسب، بل إلى المستويات الإقليمية والآسيوية والمحلية، مشيراً إلى أنه من الصعب توقع هوية بطل هذه النسخة، وقال: أعتقد بأن بطل كأس الخليج يولد أثناء البطولة، وأتمنى أن يكون اللقب من نصيب «الأزرق».