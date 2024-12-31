الحمدان ينافس مؤيد الحداد على أفضل بديل

بدأت التساؤلات في أروقة «خليجي 26»، هل يستطيع السعودي عبدالله الحمدان أن يكسر لقب اللاعب الكويتي السابق مؤيد الحداد الذي حقق ظاهرة لم تتكرر في النسخ الماضية لبطولات الخليج بعدما فاز بلقب أفضل لاعب وهو يشارك كبديل في أغلب المباريات «خليجي 8» بالبحرين 1986، حيث شهدت البطولة فوز «الأزرق» باللقب بعد منافسة بينه وبين الأبيض الإماراتي الذي جاء في المركز الثاني.

وبرغم تسجيله هدفاً واحداً خلال البطولة، إلا أن الأداء الملفت للنظر الذي قدمه «الحداد» طوال البطولة والتأثير الكبير الذي كان يقوم به بمجرد دخوله لأرضية الملعب.. جعلت المحللين والمتابعين يلقبون مؤيد الحداد بـ«البديل الناجح» وهذا ما منحه جائزة أفضل لاعب في البطولة.

وهذا ما يفعله البديل الناجح عبدالله الحمدان مع منتخب بلاده في النسخة الحالية «خليجي 26» بعدما نجح في تعديل النتيجة أمام المنتخب اليمني في الوقت بدل من الضائع والأمر نفسه خلال مباراة العراق وأحرز هدفين بعدما حل بديلاً في المواجهتين.