ليما الوحيد من «الأبيض» في التشكيلة المثالية لأول 12 مباراة

لم يتواجد من لاعبي منتخبنا الوطني سوى فابيو دي ليما، في التشكيلات المثالية لأول 12 مباراة لعبت ضمن الجولات الثلاث في المجموعتين الأولى والثانية من بطولة كأس الخليج «خليجي 26» المقامة حالياً في الكويت، والمختارة من قبل موقع «سوفا سوكر»، المتخصص في إحصائيات وأرقام لاعبي وبطولات كرة القدم.

مثالية

وظهر فابيو، في التشكيلة المثالية للجولة الثانية، على الرغم من خسارة منتخبنا أمام المنتخب الكويتي 1 ـ 2، واختارها الموقع وفقاً لطريقة اللعب 3 ـ 5 ـ 2، وضمت في حراسة المرمى البحريني إبراهيم لطف الله، وفي الدفاع، السعودي حسان تمبكتي، العماني أحمد الخميسي والقطري الهاشمي حسين، وفي الوسط، فابيو، والبحرينيين علي مدن ومحمد مرهون، والسعوديين محمد كنو، مصعب الجوير، وفي الهجوم، العماني عصام الصبحي، والسعودي سالم الدوسري.

بينما اختار الموقع التشكيلة المثالية للجولة الأولى وفقاً لطريق اللعب 4 ـ 3 ـ 3، وضمت اليمني محمد أمان في حراسة المرمى، وأمامه في الدفاع السعودي سليمان الغامدي، العراقيين زيد تحسين ومناف يونس ومهند جعاز، وفي الوسط العراقيين أمجد عطوان وإبراهيم بايش، والسعودي مصعب الجوير، وفي الهجوم، العراقي أيمن حسين، والبحرينيين مهدي عبد الجبار ومهدي حميدان.

طريقة

وتم اختيار تشكيلة الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات، وفقاً لطريقة اللعب 3 ـ 4 ـ 3، وضمت العماني إبراهيم المخيني في حراسة المرمى، وأمامه في الدفاع اليمني هارون الزبيدي، والقطريين طارق سلمان ولوكاس مينديز، وفي الوسط، اليمني عبد المجيد صبارة، والقطريين جاسم جابر وأكرم عفيف، والكويتي محمد دحام، وفي الهجوم، العراقي مهندي علي، والسعوديين عبد الله الحمدان وسالم الدوسري.