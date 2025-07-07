3 أسماء بقائمة الشارقة تضع ميلوش في «ورطة»

وضعت 3 أسماء بارزة في قائمة الشارقة الصربي ميلوش، المدير الفني للفريق في «ورطة»، نتيجة تشابه المهام بالملعب وتقارب المستويات، مع الوجود في فئة «الأجانب»، الشيء الذي يضعه أمام امتحان مبكر خاصة في ظل الأنباء التي تتحدث عن حاجة الفريق لخانة أجنبي من أجل التعاقد مع مهاجم «سوبر» دعماً لصفوف الفريق في الموسم الجديد.

وتضم قائمة الثلاثي التونسي فراس بالعربي «29 عاماً»، والمغربي عادل تعرابت «36 عاماً»، بجانب العائد إلى الكشوفات حديثاً، البرازيلي أيغور كورونادو «32 عاماً»، والذين ينشطون في خانة الوسط المهاجم، ويتميزون بصناعة اللعب، ويمتلكون إمكانات فنية عالية، ما يدخل ميلوش في مقارنات، لإشراك لاعب أو اثنين منهم في مشوار الفريق المقبل.

ويمتلك الثلاثي خبرة كبيرة في ملاعب «دورينا»، حيث يخوض فراس بالعربي، الذي انضم إلى الشارقة بعد رحلة ناجحة مع «البرتقالي» قبل عامين، موسمه السادس في ملاعب الإمارات، ويتميز بمشوار ناجح، ويظهر ذلك من خلال مشاركته في 115 مباراة، وإحرازه 40 هدفاً، خلال مسيرته السابقة، وفي الموسم الأخير لعب بالعربي جميع مواجهات الدوري «26 مباراة»، وأحرز 6 أهداف، وصنع 9.

الموسم الرابع

أما عادل تعرابت، الذي تعاقد معه الشارقة قادماً من النصر في الميركاتو الشتوي السابق، فيتأهل لخوض موسمه الرابع، بعد أن شارك سابقاً في 3 مواسم، ولعب 68 مباراة في الدوري محرزاً 28 هدفاً، وشارك خلال النسخة الأخيرة في 24 مباراة، وأحرز 8 أهداف، وصنع 5 أهداف.

أما الوافد الجديد الذي يتمتع بشعبية كبيرة وسط الجماهير، أيغور كورونادو «32 عاماً» فيعتمد على تجاربه الناجحة السابقة، وتألقه الذي جعل منه أنشودة وسط جماهير النادي، التي رحبت بعودته، ويمتلك النجم البرازيلي ذكريات رائعة مع ناديه، الذي لعب معه 3 سنوات، وشارك في 62 مباراة بالدوري، وأحرز 41 هدفاً، وكان أحد العناصر المؤثرة في التتويج بلقب بطولة الدوري موسم 2018-2019.

وقياساً بالسيرة الذاتية التي يمتلكها الثلاثي، والمميزات التي يتمتع بها كل لاعب في دقة التمريرات، وسرعة الحركة، وإحراز وصناعة الأهداف، فإن ميلوش سيضطر إلى المفاضلة بعد بدء المباريات التنافسية لتحديد قائمته، التي سيعتمد عليها في المباريات، وستكون اختياراته صعبة حال حافظ الثلاثي على التألق مع الوجود في كشوفات الفريق.

وربما يسبق امتحان التشكيلة، وهو الخيار الأرجح أن يكون ميلوش مطالباً بالاستغناء عن لاعب من بين فراس بالعربي وعادل تعرابت، لحاجة الفريق إلى خانة «اللاعب الأجنبي» من أجل التعاقد مع لاعب جديد، يخدم مصلحة النادي في وظيفة مختلفة بأرضية الملعب.

أفضلية بالعربي

ويرجح أن تكون خطوة الاستغناء عن أحدهما «بالعربي وتعرابت» الأقرب، فيما تشير التوقعات إلى استمرار فراس بالعربي باعتباره الأصغر سناً، والأكثر نجاحاً في تجاربه السابقة، ما يجعل مغادرة تعرابت الأقرب، خاصة أنه لم ينضم إلى الإعداد التحضيرات للموسم الجديد، التي انطلقت، أول من أمس، بإذن من الإدارة، بسبب المشاركات الدولية، وستكشف الأيام المقبلة المزيد من التفاصيل حول هذا الملف المهم.