دبي الوجهة الأولى لنجوم الكرة العالمية في بداية السنة الجديدة

اختار العديد من نجوم كرة القدم العالمية دبي لتكون وجهتهم الأولى للاحتفال بالسنة الجديدة وقضاء أوقات ممتعة مع العائلة والأصدقاء، حيث واصل العديد من النجوم توافدهم على «دانة الدنيا» حتى الساعات الأخيرة مثل كليان مبابي نجم ريال مدريد والمغربي أشرف حكيمي نجم باريس سان جيرمان ومواطنه حكيم زياش لاعب تشلسي سابقاً وغلطة سراي التركي حالياً، وديفيد فيا نجم برشلونة ومنتخب إسبانيا سابقاً.

وتشهد دبي خلال هذه الفترة من العام العديد من الفعاليات ما بين الأسواق المفتوحة والمناسبات الرياضية المجتمعية والمهرجانات، والأنشطة الترفيهية، حيث يجد الجميع ضالتهم المنشودة في قضاء أوقات ممتعة بصحبة العائلة والأصدقاء.

كما تتفرد دبي باحتفالات استثنائية برأس السنة الجديدة في مواقع مختلفة، وتشتهر بتقديمها لأضخم عروض الألعاب النارية، حيث تضيء سماء المدينة بمجموعة من العروض البصرية والموسيقية التي تجذب الزوار من جميع أنحاء العالم، ما يرسخ مكانتها كوجهة مفضلة للنجوم والمشاهير.

جولة متنوعة

ونشر البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد المزيد العديد من الصور ومقطع فيديو على حسابه في «إنستغرام» مع عبارة «أحب دبي» أثناء قيامه بجولة بحرية على متن يخت فاخر في منطقة دبي هاربور وأثناء مشاركته في رحلة سفاري في صحراء دبي مع مجموعة من الأصدقاء وهم يهتفون «حبيبي تعال إلى دبي».

فيما نشر زياش مقطع فيديو أثناء زيارته لـ«فيم بارك» مع صديقه أشرف رحيمي ونشر اليساندرو ديل بيرو نجم منتخب إيطاليا ويوفنتوس سابقاً وهو يحتفل بعيد ميلاد أحد أبنائه مع العائلة في دبي.

ونشر مبامي مجموعة من الصور خلال الزيارة تنوعت بين استمتاعه بقيادة السيارة في صحراء دبي، وصورة أخرى عن معالم دبي وأفقها الساحر، معلقاً: استمتع بدبي المشمسة.

كما نشر جود بيلينغهام نجم ريال مدريد ومنتخب إنجلترا صورة وهو يستمتع بالأجواء في دبي وعلق عليها «ما هذا المكان.. زوروا دبي».

ويتواجد العديد من نجوم الساحرة المستديرة حالياً في دبي يتقدمهم النجم العالمي كريستيانو رونالدو الذي يرتبط بعلاقة خاصة مع دبي، وهو أحد أكثر النجوم الذين يفضلون قضاء إجازته الشتوية في «دانة الدنيا»، وسبق أن صرح في العديد من المرات أنه يحب دبي وثقافتها وأهلها وأنه يحرص على زيارتها كل عام، ويستمتع «الدون» أثناء تواجده في دبي بزيارة عدد من المعالم السياحية وممارسة بعض الأنشطة الرياضية والترفيهية مثل السباحة أو مواصلة تدريباته في مجمع ند الشبا الرياضي، وإضافة إلى رونالدو يتواجد أيضاً عدد كبير من نجوم ريال مدريد وبرشلونة مثل لوكا مودريتش، وتيبو كورتوا، ولامين يامال ورافيني، ونجم الهلال السعودي البرازيلي نيمار.