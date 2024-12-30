غياب محتمل لليوناردو جارديم عن لقاء الجزيرة

أعلن نادي العين عن احتمالية غياب مدرب البرتغالي ليوناردو جارديم عن الإشراف على الفريق في مباراته المقررة، اليوم، أمام الجزيرة على ملعب الأخير في إياب ربع نهائي مسابقة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، بسبب الحالة الصحية الطارئة التي تعرضت لها زوجته، وأعرب النادي في بيان رسمي عن دعمه للمدرب جارديم في هذه الظروف العصيبة، معرباً عن تمنياته بالشفاء لزوجته، مؤكداً تضامنه معه في هذا الظرف الإنساني.

وكان مساعد المدرب البرتغالي خوسيه باروس تولى مهمة قيادة الفريق خلال التدريبات الأخيرة، كما حضر المؤتمر الصحافي التقديمي لمباراة اليوم، وفي حال تعذر حضور المدرب جارديم سيكون باروس حاضراً لقيادة الفريق من على خط الملعب، فيما تأمل الجماهير العيناوية أن يبلغ فريقها نصف نهائي المسابقة بعد فوزه على الجزيرة في لقاء الذهاب على ملعب إستاد هزاع بن زايد بهدف نظيف.

وهذه هي المرة الأولى التي يغيب فيها المدرب جارديم عن قيادة الفريق منذ أن تولى زمام الأمور الفنية رسمياً في نوفمبر الماضي، خلفاً للمدرب الأرجنتيني السابق هيرنان كريسبو، وقاد العين في 7 مباريات بجميع البطولات فاز في 4 وتعادل في مناسبتين وخسر مباراة واحدة وسجل الفريق 17 هدفاً مقابل 9 أهداف ولجت مرماه، وهو ما يشير إلى التحسن الواضح في مردود العين على المستوى الهجومي والدفاعي مقارنة مع سلفه المدرب كريسبو، الذي خسر العين في عهده 3 مباريات وتعادل مرة وخسر 3 وسجل 13 هدفاً مقابل 11 هدفاً ولجت مرماه.