أصداء عالمية لتصريحات رونالدو «النارية» في مؤتمر دبي الدولي

تناقلت مختلف وسائل الإعلام العالمية التصريحات النارية، التي أطلقها البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي والمنتخب البرتغالي، خلال مشاركته في مؤتمر دبي الدولي الرياضي، مساء أول من أمس.

وتناقلت وكلات الأنباء والمواقع الإخبارية المختلفة، ومواقع التواصل الاجتماعي، بشكل مكثف، تصريحات رونالدو بشأن الدوري الفرنسي، وأحقية البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد في الفوز بجائزة الكرة الذهبية 2024، التي منحتها «فرانس فوتبول» للإسباني رودري نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، حيث انتقد رونالدو المجلة الفرنسية، وقال إنها تفعل الشيء نفسه دائماً.

وأفردت وسائل الإعلام الفرنسية بشكل خاص، تصريحات رونالدو، ووصفتها بـ«الهجوم المجاني» على دوريهم، حيث وصفت صحيفة «ليكيب» الفرنسية، هذه التصريحات بـ«النارية»، وقالت في مقدمة الخبر: خلال حضوره حفل توزيع جوائز دبي غلوب سوكر، تناول كريستيانو رونالدو مرة أخرى مستوى البطولة الفرنسية، بعد عام من مهاجمتها بالفعل خلال نفس الحفل، ووصفها موقع «سبور إف آر»، بالهجوم على الدوري الفرنسي، فيما قال موقع «فوت ميركاتو» إن رونالدو هاجم بعنف منظمي جائزة الكرة الذهبية.

وتناولت صحيفة «ماركا الإسبانية» تصريحات رونالدو تحت عنوان: «كريستيانو يصرح بأن فينيسيوس كان يستحق الفوز بالكرة الذهبية»، فيما قال موقع «جول» الشهير: «كريستيانو رونالدو يدمر الدوري الفرنسي مرة أخرى».

وحصل رونالدو على جائزتين في حفل دبي غلوب سوكر، الأولى لأفضل لاعب في منطقة الشرق الأوسط، والثانية لأفضل هداف تاريخي في كرة القدم بـ 916 هدفاً، فيما حصل فينيسيوس على جائزتي أفضل مهاجم وأفضل لاعب في العالم في 2024، وكارلو أنشيلوتي على جائزة أفضل مدرب، وقال رونالدو: إنها طريقة رائعة لإنهاء العام، أشكر زملائي في الفريق، وطاقمي، وكل من دعمني على طول الطريق، وخاصة عائلتي. لا يزال هناك المزيد في المستقبل!

وأكد رونالدو أنه لا يفكر في الاعتزال في الوقت الحالي، مضيفاً: «هذا يحفزني على الاستمرار في تسجيل الأهداف، وأن أكون أفضل، سأستمر، لأنني أريد الاستمرار في تسجيل الأهداف، والفوز بالألقاب لناديّ ومنتخبي الوطني».

وقصف «الدون» الدوري الفرنسي من جديد، مؤكداً تصريحاته السابقة، ووصفه بالضعيف، مقارنة بالدوري السعودي، وقال: «بالطبع البطولة السعودية أفضل من الدوري الفرنسي، لا أقول ذلك لأنني ألعب هناك، لا يهمني ما يفكر فيه الناس، لكن يجب أن يذهبوا إلى هناك «السعودية»، أن يلعبوا ويروا، وأن يركضوا في درجات حرارة 38 و39 عدة مرات، يجب أن ينتقلوا إلى هناك، لا تصدقوا كلامي، اذهبوا إلى هناك، في فرنسا، باستثناء باريس سان جيرمان، لا يوجد أحد، باقي الفرق منتهية».

وأضاف: «أنا سعيد جداً لوجودي هناك، كما قلت في آخر مرة، الدوري ينمو، ينتقل عدة لاعبين إلى هناك، والبنية التحتية في تطور مستمر».

وتحدث رونالدو خلال مشاركة في الجلسة الرئيسة لمؤتمر دبي الدولي الرياضي، عن الاهتمام بالمواهب الصغيرة ورعايتها، مشيراً في هذا الإطار إلى أن الإنجليزي جود بيلينغهام والإسباني لامين يامال والبرازيلي فينيسيوس جونيور، الذين يمثلون الجيل الشاب، قاموا بعمل رائع في كرة القدم، وأضاف: «في رأيي فينيسيوس استحق الفوز بالكرة الذهبية، ما حدث لم يكن عادلاً، أقول هذا هنا أمام الجميع، لقد منحوها لرودريغو «رودري»، الذي يستحقها أيضاً، ولكن أعتقد أنهم كانوا يجب أن يمنحوها لفينيسيوس، لأنه فاز بدوري الأبطال، وسجل هدفاً في النهائي، الأمور الأخرى بالنسبة لي لا تهم، حين يستحق أحد، يجب أن تمنحها لمن يستحق، ولكن هذا الحفل «الكرة الذهبية»، دائماً ما يفعل نفس الشيء، ولهذا أحب جلوب سوكر، أقول لهم، واصلوا هذا العمل، لأنكم تقدمون جوائز نزيهة».

وتعليقاً على تصريحات رونالدو، قال فينيسيوس: «إذا قال رونالدو هذا الكلام أني الأفضل، فأنا كذلك، لأنه مثلي الأعلى مع نيمار، أتشرف بالفوز بجائزة أفضل لاعب في الموسم، وقدوتاي يشاهداني هنا، هذا شرف لي أن أرافقهم، وأن أحقق أشياء عظيمة في الموسم، والفوز بجائزة أفضل لاعب شرف لي».

عن سبب تراجع مانشستر يونايتد، أكد النجم البرتغالي أنه يجب إعادة النظر في تنظيم النادي بكامله، وقال: «الدوري الإنجليزي الممتاز، هو الدوري الأكثر تعقيدًاً في العالم، جميع الفرق جيدة، لقد قلت ذلك منذ أكثر من عام بقليل هنا، المشكلة في مانشستر يونايتد ليست في المدرب»، وتابع: «إنه مثل حوض السمك، إذا كانت هناك سمكة مريضة، تقوم بإزالتها، ويتم حل المشكلة، ولكن إذا قمت بإعادتها إلى الحوض، فسوف يظل مريضاً، المشكلة أعمق بكثير في مانشستر يونايتد، تغيير المدربين لا يكفي».