ديالو يريد "كتابة التاريخ" مع يونايتد المتعثر

تعهد الإيفواري أماد ديالو بـ"كتابة التاريخ" مع مانشستر يونايتد على الرغم من تراجع النادي إلى أسفل ترتيب الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم بسبب تردي نتائجه.

خسر يونايتد خمس مباريات من العشر الأخيرة في جميع المسابقات بإشراف مدربه الجديد البرتغالي روبن أموريم منذ وصوله من سبورتينغ لشبونة خلفا للهولندي إريك تن هاغ المقال من منصبه بسبب تراجع النتائج.

وأدت الهزائم أمام بورنموث 0-3 وولفرهامبتون 0-2 في المرحلتين الأخيرتين وقبلهما أمام توتنهام 3-4 في ربع نهائي كأس الرابطة في آخر ثلاث مباريات، إلى زيادة الضغوط على أموريم قبل زيارة نيوكاسل إلى ملعب "أولد ترافورد" ضمن منافسات المرحلة التاسعة عشرة الاثنين.

ويقبع فريق "الشياطين الحمر" في المركز الرابع عشر برصيد 22 نقطة متقدما بفارق ثماني نقاط فقط عن مناطق الهبوط.

ويعتبر ديالو أحد المتألقين القلائل في صفوف يونايتد، خصوصا بعد تسجيله هدف الفوز المتأخر في الدربي ضد سيتي 2-1. كان هذا الهدف الثاني للمهاجم الإيفواري البالغ 22 عاما، إضافة إلى 6 تمريرات حاسمة في الدوري هذا الموسم.

إلى جانب كوكبة من اللاعبين الشباب في يونايتد، يضع ديالو نصب عينيه إعادة الفريق إلى القمة "نحن جزء من المشروع، لدينا العديد من اللاعبين الشباب في هذا النادي، وخاصة (الأرجنتيني) غارنا (أليخاندرو غارناتشو)، كوبي (ماينو)، (الهولندي) جوشوا (زيركسي)، (الدنماركي) راسموس (هويلوند) وأنا. نحن لاعبون شباب نريد صنع التاريخ لهذا النادي".

وأضاف في تصريح لقناة النادي "نريد أن نبذل قصارى جهدنا في كل مباراة. في بعض الأحيان لا ينجح الأمر، لكن يمكنك أن ترى في الملعب أننا نركز بشدة على بذل قصارى جهدنا لهذا النادي، لأننا نريد إعادة هذا النادي إلى المستوى الذي كان عليه من قبل".

وتابع "لذا، بالنسبة للشباب، علينا فقط الاستمرار والعمل الجاد والشيء الأكثر أهمية هو الاستماع إلى الرجال القدامى، اللاعبين القدامى، والتعلم كل يوم".

وأردف قائلا "لدينا الآن مدرب جديد، يحب العمل مع اللاعبين الشباب، ويجلب نظاما جديدا، لذلك علينا فقط اتباعه ومحاولة بذل قصارى جهدنا في كل مباراة".

تنوّع دور ديالو في الملعب مع وصول أموريم، فلعب في مركز الظهير الأيمن وفي أدوار أكثر هجومية.

واستطرد قائلا "في كرة القدم، يمكن أن يحدث هذا. لا تركز فقط في مركز واحد. في بعض الأحيان يمكنك اللعب كمدافع، وفي بعض الأحيان كمهاجم. أينما يضعني المدرب، فأنا مستعد للقتال من أجل الفريق".

وختم حديثه بـ"أريد فقط اللعب، كجناح أيمن، أو كالرقم 10، في أي مكان. أقول للمدرب إذا كنت بحاجة إليّ كحارس مرمى، فأنا مستعد لبذل قصارى جهدي، وسأقاتل من أجل الفريق ومن أجل زملائي في الفريق. أريد أن أكتب التاريخ لهذا النادي".