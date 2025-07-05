نجوم ليفربول يودّعون جوتا في جنازة مؤثرة.. ومحمد صلاح يغيب

موسى علي

وسط أجواء حزينة ومشهد إنساني مؤثر، شارك عدد من لاعبي ليفربول في مراسم تشييع جنازة زميلهم البرتغالي ديوغو جوتا، الذي توفي برفقة شقيقه أندريه سيلفا في حادث سير مروّع الخميس الماضي في إسبانيا.

وشهدت كنيسة بلدة جوندومار شمالي البرتغال، حيث نشأ جوتا، حضوراً واسعاً من الأهالي وأفراد العائلة، إلى جانب وفد من نادي ليفربول ضم المدرب الجديد آرنه سلوت، واللاعبين فيرجيل فان دايك، وكويمهين كيليهير، وعدداً من مسؤولي الفريق.

كما حضرت زوجة جوتا، روت كاردوزو، التي تزوّج منها قبل أسبوعين فقط، إلى جانب أفراد العائلة وسط مشهد غلبت عليه مشاعر الحزن.

وشهدت الجنازة أيضاً مشاركة عدد من نجوم المنتخب البرتغالي، بينهم برونو فرنانديز وبرناردو سيلفا، الذين عبّروا عن تضامنهم مع عائلة الراحل.

في المقابل، أثار غياب النجم المصري محمد صلاح عن جنازة زميله في ليفربول التساؤل، رغم نشره رسالة تعزية مؤثرة عبر منصة "إكس".

وقالت صحيفة "ميرور" إن صلاح يعيش صدمة شديدة بعد وفاة جوتا، ويعاني حالة حزن كبيرة منذ أن تلقى الخبر الصادم، الأمر الذي تسبب في غيابه عن الجنازة.