نوتغهام فورست يضم جيسوس مهاجم شباب الأهلي سابقاً

انضمّ اللاعب البرازيلي الدولي، ايغور جيسوس إلى نوتنغهام فورست الإنجليزي بعقد لمدة أربع سنوات، مقابل 10 ملايين جنيه إسترليني، في الوقت الذي يستعد فيه فورست للعودة إلى المنافسات الأوروبية لأول مرة منذ موسم 1995-1996.

ساهم جيسوس الذي لعب لشباب الأهلي بين 2020 و2024، في تأهل بوتافوغو إلى الأدوار الإقصائية في كأس العالم للأندية، وسجل هدفين في البطولة، أحدهما هدف الفوز ضد باريس سان جيرمان.

وقال اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً: «أنا سعيد جداً بكوني جزءاً من هذه القصة الجديدة، وخاصة في نادٍ مثل نوتنغهام فورست».

وأضاف: «لم أفكر ملياً في العرض، بل قبلته، لقد قبلت المشروع الذي أرسلوه لي، ويسعدني أن أكون هنا، وآمل أن أقدم أداءً رائعاً».

كان فورست يتابع جيسوس منذ سنوات، وسيشكل إضافة ودعماً لكريس وود، الذي سجل 20 هدفاً الموسم الماضي، ليحتل فورست المركز السابع في الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل جيسوس في أول مباراة دولية له ضد تشيلي في أكتوبر الماضي، وساهم في فوز بوتافوغو بالدوري البرازيلي لكرة القدم لأول مرة منذ 1995 وكأس ليبرتادوريس الموسم الماضي.

وشارك إيغور مع شباب الأهلي في 87 مباراة، وأحرز 43 هدفاً ولعب 20 تمريرة حاسمة، وأحرز مع «فرسان دبي» أربعة ألقاب هي دوري أدنوك للمحترفين، وكأس السوبر، إلى جانب كأس المحترفين مرتين.