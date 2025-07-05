جراحة ناجحة لسردار أزمون لاعب شباب الأهلي في سويسرا

خضع الإيراني سردار أزمون مهاجم شباب الأهلي إلى جراحة ناجحة في سويسرا، سيبتعد على إثرها عن الملاعب لما يقرب من شهرين، وبذلك سيغيب عن تحضيرات فريقه للموسم الجديد والجولتين الأولى والثانية في مسابقة الدوري.

وتعرض سردار لإصابة خطيرة خلال مباراة شباب الأهلي أمام الجزيرة في نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، غاب بسببها عن المواجهات الأخيرة لفريقه في الموسم الماضي، وعن المباراتين الأخيرتين لمنتخب بلاده في تصفيات كأس العالم.

وسجل سردار، الذي يرتبط بعقد مع شباب الأهلي حتى نهاية يونيو 2027، 11 هدفاً وقدم 6 تمريرات حاسمة في 21 مباراة خاضها مع فريقه في دوري أدنوك للمحترفين الموسم الماضي.