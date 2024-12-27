لاعبو الجزيرة يدعمون مدافع المنتخب

راهن محمد النني لاعب وسط الجزيرة، على أن زميله في الفريق، خليفة الحمادي مدافع منتخبنا الوطني سيكون له الفضل في تأهل «الأبيض» إلى نصف نهائي كأس الخليج العربي، بقيادته للفوز اليوم على المنتخب العماني في الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات، وذلك ضمن حملة كبيرة أطلقها لاعبو الجزيرة دعماً لزميلهم عقب الانتقادات التي تعرض لها مؤخراً.

مساندة

ودعا النني في منشور له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام» زميله إلى عدم التأثر والتماسك وقال موجهاً له رسالة خاصة: «خليفة.. أنت بطل وكلنا في ظهرك وما تخليش حاجة أو حد يؤثر فيك، أنت لاعب كبير وكلنا بنغلط وأنا واثق أنك ستكون السبب في تأهل المنتخب الإماراتي».

من جانبه وصف عمر تراوري جناح «فخر أبوظبي»، زميله بالمدافع الأفضل في الكرة الإماراتية، قياساً بالقدرات الفنية التي يتمتع بها، وطالبه بتأكيد تميزه والتركيز على مستواه في أرضية الملعب، وأتفق ريتشارد أكونور مع زميله تراوري مؤكداً أن خليفة الحمادي يعتبر الأفضل، أما حارس المرمى عبدالرحمن العامري وصفه باللاعب القمة، وقال أحمد فوزي في رسالة إلى زميله: «كلنا معك أخوي»، في إشارة منه إلى دعم ومساندة الحمادي حتى يجتاز الفترة الحالية ويعود إلى التألق.

دعم

ونشر عدد من لاعبي الجزيرة صورة زميلهم المدافع الدولي، بقيادة عبدالله رمضان، مامادو كوليبالي، عبدالله الحمادي، هزاع سبيت خاطر وغيرهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تأكيداً على دعمه في مبادرات كشفت المكانة الكبيرة التي يتمتع بها خليفة الحمادي وسط زملائه اللاعبين.

مشاركة

وشارك في حملة الدعم المعنوية عدد من لاعبي الفرق الأخرى، مثل حارب عبدالله لاعب المنتخب وشباب الأهلي الذي نشر صورة له مع الحمادي وكتب معلقاً: «أنت الرقم 1»، وأيضاً الدولي سلطان عادل لاعب شباب الأهلي الذي قال في رسالته للحمادي: «أبق رأسك مرفوعاً».