«الأخضر».. «صداع» البليهي يربك حسابات التأهل

يواجه المنتخب السعودي تحديات كبيرة في البطولة ، بعد أداء متذبذب في الجولتين الأولى والثانية ، ورغم تحقيق الفوز على المنتخب اليمني 3 - 2 في الجولة الثانية، إلا أن الأخطاء الدفاعية المتكررة، خصوصاً من المدافع علي البليهي، أثارت قلق جماهير «الأخضر».

وشهدت مباراة السعودية واليمن أداء مثيراً، لكن البليهي كان نقطة ضعف واضحة ، إذ استغل المنتخب اليمني أخطاء المدافع السعودي، ليسجل هدفين مبكرين، الأول عن طريق هارون يوسف الزبيدي، والثاني عبر عبدالمجيد صبارة، الذي استغل خطأ كارثياً للبليهي.

ورغم تحقيق الفوز في اللحظات الأخيرة وجهت الجماهير السعودية انتقادات لاذعة للبليهي، الذي تكررت أخطاؤه الدفاعية في مباريات سابقة، خصوصاً في مواجهة البحرين بالجولة الأولى، والتي انتهت بخسارة السعودية 2 - 3.

ويتبقى للمنتخب السعودي مباراة مصيرية أمام العراق غداً، الفوز فيها يعني تأهل السعودية مباشرة إلى نصف النهائي، بينما يُعد التعادل فرصة ثانية للتأهل بفضل فارق الأهداف، وفي المقابل الخسارة تعني توديع البطولة.

ويدرك المدرب الفرنسي هيرفي رينارد أن فريقه بحاجة إلى معالجة الأخطاء الدفاعية سريعاً قبل مواجهة العراق، كما يجب عليه إيجاد حلول، لتعويض التراجع الملحوظ في أداء بعض اللاعبين. بين الانتقادات والآمال يبقى المنتخب السعودي أمام فرصة أخيرة لتصحيح المسار.