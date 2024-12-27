في حفل «غلوب سوكر».. دبي تحتفي بنجوم الكرة العالمية الليلة

تحتفي دبي بنجوم كرة القدم العالمية في حفل توزيع جوائز بيوند للتطوير العقاري دبي غلوب سوكر السنوي، الذي يقام الليلة في منتجع أتلانتس النخلة، بالتزامن مع فعاليات الدورة التاسعة عشرة من مؤتمر دبي الرياضي الدولي، تحت شعار «مواهب مميزة في كرة القدم»، والذي يعد منصة عالمية مهمة لتطوير كرة القدم، وملتقى نجوم اللعبة الأكثر جماهيرية في العالم، حيث كشف مجلس دبي الرياضي عن مشاركة مجموعة من ألمع نجوم كرة القدم الحاليين والسابقين، وحضور أكثر من 1000 ضيف في «ليلة النجوم»، ونخبة من الشخصيات البارزة من الأندية والمنظمات العالمية والمشاهير.

ويشارك البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، والإنجليزي جود بيلينغهام، والحارس البلجيكي تيبو كورتوا من نادي ريال مدريد، بصفة متحدثين رئيسيين في جلسة مؤتمر دبي الرياضي الدولي، عضو مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، إلى جانب مشاركتهما كمرشحين بارزين للفوز بجوائز «دبي غلوب سوكر»، حيث ينافس رونالدو على جائزة أفضل لاعب في منطقة الشرق الأوسط، وبيلينغهام أبرز المرشحين لجائزة أفضل لاعب وسط في العالم، وكورتوا أفضل حارس مرمى، وتضم قائمة الحضور لامين يامال جناح برشلونة ومنتخب إسبانيا، المرشح الأبرز لجائزة أفضل لاعب صاعد، وتقام الجلسة الثانية للمؤتمر صباح غد في فندق «سيرو وان زعبيل»، وتحمل عنوان «الموهبة من الاكتشاف إلى البطولات»، ويتحدث فيها ريو فيرديناند، قائد مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا السابق والمحلل الكروي، ومقدم البرامج حالياً.

ويشمل الحفل تقديم 15 جائزة رئيسة في مختلف الفئات، بما في ذلك أفضل لاعب ولاعبة كرة قدم، وأفضل نادي كرة قدم للرجال، وأفضل نادي كرة قدم للسيدات، وجائزة مارادونا، وأربع جوائز لأفضل مسيرة رياضية للاعب.

وتضم قائمة النجوم المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم النرويجي إيرلينغ هالاند، نجم مانشستر سيتي، الذي فاز بالجائزة في العام الماضي؛ وزميله في مانشستر سيتي رودري، وثلاثي ريال مدريد كيليان مبابي، وفينيسيوس جونيور، وجود بيلينغهام، هاري كين، وروبرت ليفاندوفسكي، فضلاً عن الأسطورتين ليونيل ميسي، وكريستيانو رونالدو، ونجوم آخرين، ويتنافس 10 لاعبين ضمن فئة أفضل مهاجم، يتقدمهم هالاند، إلى جانب زميله فيل فودين ونجم ليفربول محمد صلاح، ونجم بايرن ميونيخ هاري كين، كما يوجد في قائمة أفضل لاعب خط وسط كل من بيلينغهام ورودري، ولاعب تشيلسي كول بالمر، ولاعب وسط باير ليفركوزن جرانيت تشاكا، ويتقدم كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا قائمة المدربين المرشحين لجائزة «أفضل مدرب»، والتي تضم تشابي ألونسو، وميكيل أرتيتيا لويس دي لا فوينتي، وجيان بييرو جاسبريني، وبيب جوارديولا، وسيموني إنزاغي.

أفضل لاعبة

وتضم القائمة المختصرة للمرشحات عن فئة أفضل لاعبة الثنائي الإسباني الفائز بكأس العالم أيتانا بونماتي، وسلمى بارالويلو، إلى جانب كارولين غراهام هانسن، لاعبة برشلونة، ويتنافس على جائزة أفضل نادٍ للرجال كل من بطل الدوري الألماني باير ليفركوزن، والملكي ريال مدريد؛ في حين يبرز برشلونة وبايرن ميونيخ اللذين ينضمان إلى القائمة المختصرة، التي تضم أربعة أندية تتنافس على جائزة أفضل نادٍ للسيدات.

وتضم قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط، كريستياو رونالدو، إلى جانب سالم الدوسري، ورياض محرز، وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، وسفيان رحيمي، وتبدو حظوظ الأهلي وافرة للاحتفاظ بجائزة أفضل نادٍ في الشرق الأوسط على حساب العين الإماراتي، وناديي الهلال والنصر السعوديين.

100 مليون مشجع

استحوذت جوائز بيوند للتطوير العقاري دبي غلوب سوكر على الاهتمام العالمي، مع إدلاء ما يزيد على 100 مليون مشجع بأصواتهم من أكثر من 200 دولة ومنطقة، في زيادة ملموسة عن الدورة الماضية، عند 70 مليون صوت.

كما تجاوزت تحميلات تطبيق غلوب سوكر على الهاتف المحمول حاجز 2 مليار عملية تنزيل، ما يؤكد الإقبال غير المسبوق على هذه الفعالية الفريدة.