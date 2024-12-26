رونالدو يستعرض لياقته في حمام متجمد

استعرض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لياقته البدنية بطريقة فيها الكثير من المغامرة، حيث وثّقت زوجته جورجينا رودريجيز اللحظة الاستثنائية له أثناء قيامه بالاستحمام في حمام ثلجي متجمد خلال رحلته إلى منطقة لابلاند، احتفالاً بأعياد الميلاد.

ووسط درجة حرارة وصلت إلى -20 درجة مئوية، ظهر كريستيانو رونالدو بشجاعة وهو يستعد لدخول المياه المتجمدة، الفيديو، الذي التقطته زوجته ونشرته على وسائل التواصل الاجتماعي، أظهر رونالدو واقفاً بثقة أمام كوخ مغطى بالثلوج، بهدوء، نزل النجم البالغ من العمر 39 عاماً على سلم يؤدي إلى المياه المتجمدة، متحدياً البرودة القارسة، وفي تعليق بسيط على التجربة، قال بابتسامة: «إنها باردة قليلاً».

واختار رونالدو وعائلته منطقة لابلاند، المعروفة بأجوائها الشتوية الساحرة، للاحتفال بأعياد الميلاد، بين الثلوج والمناظر الطبيعية الخلابة، أمضى النجم البرتغالي وقتاً ممتعاً مع عائلته بعيداً عن ضغوط المنافسات الرياضية. وانتشر الفيديو سريعاً على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أعرب متابعو كريستيانو عن إعجابهم بقدرته على مواجهة التحديات الجسدية حتى في الظروف القاسية، ووصفه الكثيرون بأنه نموذج للإصرار.