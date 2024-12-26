«المحترفين» تعلن المرشحين لجوائز الأفضل في ديسمبر

أعلنت رابطة المحترفين عن قائمة المرشحين لجوائز الأفضل في ديسمبر لفئات أفضل لاعب، وحارس مرمى، ومدرب، بدوري أدنوك للمحترفين. ويتنافس في قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب 5 لاعبين هم: لابا كودجو «العين»، مهدي قائدي «كلباء»، ماتياس سيجوفيا «العين»، هيثم الجويني «دبا الحصن»، عادل تعرابت «النصر».

أما المرشحون لجائزة أفضل حارس مرمى فهم: عادل الحوسني «الشارقة»، خالد عيسى «العين»، حمد المقبالي «شباب الأهلي»، وأفضل مدرب، ليوناردو جارديم «العين»، باولو سوزا «شباب الأهلي»، أولاريو كوزمين «الشارقة». وتم فتح باب التصويت للجمهور عبر الموقع الإلكتروني، أمس.