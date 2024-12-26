90 دقيقة تدخل فهد الهاجري نادي الـ100

نجح فهد الهاجري، مدافع منتخب الكويت، في دخول نادي الـ100 مباراة دولية مع منتخب بلاده بعدما خاض أول من أمس مباراة منتخب الإمارات ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى في البطولة، وكان الهاجري يمتلك في رصيده 99 مباراة حسب الإحصائيات التي أعلن عنها الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، وهو من اللاعبين المتميزين مع نادي الكويت أو منتخب «الأزرق»، خلال المواسم الأخيرة، وهو ما جعله يدخل ضمن اهتمامات كل الأجهزة الفنية التي أشرفت على مهمة تدريب منتخب الإمارات، ووضعته دوماً في القائمة النهائية، وإحدى الأوراق الرابحة التي يتم الاحتفاظ بها ليكون البديل الأول من أجل تعديل نتيجة المباريات.

وجاء دخول فهد الهاجري نادي الـ100 مباراة بعدما قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم اعتبار مباريات بطولات الخليج ضمن المواجهات الدولية التي تحسب في سجل اللاعبين المشاركين.