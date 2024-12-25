إشبيلية تعيد كيليان مبابي للتألق بعد المعاناة

بعد بضعة أشهر من المعاناة، أظهر الدولي الفرنسي كيليان مبابي وجهه الحقيقي مرة أخرى، وبدأ في إسكات انتقادات تعرض لها منذ انتقاله هذا الصيف إلى نادي ريال مدريد الإسباني، في اللقاء الأخير، أمام إشبيلية في الدوري الإسباني والذي حسمه «الملكي» برباعية نظيفة، افتتح مبابي المهرجان في الدقيقة العاشرة بتسديدة رائعة من مسافة 25 متراً.

اعترف مبابي بعد الفوز الكبير على إشبيلية بأنه «وصل إلى الحضيض» في الرابع من ديسمبر في بلباو، عندما خسر النادي الملكي أمام مضيفه أتلتيك 1 - 2 في مباراة مبكرة من المرحلة التاسعة عشرة.

الآن أصبح واثقاً من نفسه مرة أخرى، ويتوقع أن يتحسن مستواه أكثر في عام 2025، ويريد المهاجم الذي احتفل بعيد ميلاده السادس والعشرين، هز الشباك وبث الخوف في المدافعين مجدداً.