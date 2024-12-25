بدر ناصر لـ«البيان»: تمنيت المشاركة مع «الأبيض» في البطولة

أكد بدر ناصر، مدافع شباب الأهلي، أنه كان يتمنى المشاركة مع منتخبنا الوطني في بطولة كأس الخليج «خليجي 26» المقامة في الكويت حتى 3 يناير المقبل، وأنه حريص على متابعة جميع مباريات البطولة عبر شاشة التليفزيون، بعدما حرمته الإصابة من اللعب منذ بداية موسم 2024 - 2025، وكشف عن عودته القريبة إلى الملاعب، مشيراً في تصريحه لـ«البيان» إلى أنه بدأ بالمشاركة في تدريبات الكرة مع «الفرسان»، مساء أمس الثلاثاء، انتظاراً للحصول على الضوء الأخضر من الجهاز الفني، بقيادة المدرب البرتغالي باولو بينتو، بدخوله ضمن تشكيلة المباريات خلال الفترة المقبلة.

وأوضح ظهير أيسر «الفرسان» أنه لم يشارك في أي مباراة حتى الآن هذا الموسم، بعد تعرضه للإصابة من الدرجة الثانية في العضلة الخلفية، ما استلزم فترة طويلة من العلاج والتأهيل الطبي، وأشار إلى أنه اجتاز تلك المرحلة الآن، وبدأ بالمشاركة في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي شباب الأهلي، أمس، وتوقع أن يكون جاهزاً للمشاركة أمام النصر الأحد المقبل، في مباراتهما على ملعب استاد آل مكتوم، ضمن مواجهات إياب الدور ربع النهائي من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، إذا اختاره الجهاز الفني ضمن قائمة لاعبي المباراة.

وتحدث بدر عن متابعته لمباريات منتخبنا الوطني في الفترة الماضية، ووصولاً إلى المشاركة الحالية في «خليجي 26»، مؤكداً حرصه على مشاهدة جميع المباريات عبر شاشة التلفزيون، وأعرب عن أمنيته بأن يصل إلى الجاهزية المطلوبة سريعاً، وينجح في العودة إلى صفوف «الأبيض»، مشدداً على أنه كان يتمنى أن يوجد مع منتخبنا في البطولة الخليجية بالكويت، وأكد أن منتخبنا يقدم كرة متطورة، وكان يستحق الفوز على المنتخب القطري عطفاً على الأداء القوي الذي قدمه لاعبونا، وتمنى مدافع شباب الأهلي وصول منتخبنا إلى المباراة النهائية، والعودة من البطولة بكأس الخليج.

رغبة قوية

كما أكد بدر ناصر رغبة شباب الأهلي القوية في المنافسة على كل البطولات المشارك فيها هذا الموسم، واعتبر أن الفوز بكأس سوبر إعمار قبل أيام قليلة بداية مبشرة وحافز قوي أمامه وزملائه، لتقديم المزيد في كل المسابقات، وبين أن شباب الأهلي عازم على المنافسة بكل قوة على درع دوري أدنوك للمحترفين، إلى جانب البطولات الأخرى المشارك فيها، وفي مقدمتها كأس صاحب السمو رئيس الدولة، مع الرغبة في الوصول إلى أبعد مدى في دوري أبطال آسيا.