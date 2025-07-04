عودة إيغور إلى الشارقة بعد 4 سنوات على المغادرة

في واحدة من أكبر مفاجآت «الميركاتو الصيفي»، أعاد الشارقة إلى صفوفه من جديد النجم إيغور كورنادو «الساحر»، الذي سبق له الدفاع عن شعار الفريق لمدة 3 سنوات، في الفترة من يوليو 2018 حتى يوليو 2021، قدم خلالها مستويات متميزة، وحقق نجاحات لافتة، قبل انتقاله إلى صفوف الاتحاد السعودي.

واحتفلت جماهير الشارقة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بخبر عودة كورنادو مجدداً، والذي وصل إلى الدولة في الساعات الأولى من فجر أمس، عبر مطار دبي، قادماً من البرازيل، لدعم صفوف الفريق في الموسم الجديد.

وذلك على خلفية نجاحاته السابقة، حيث تمكن مع زملائه اللاعبين في إعادة لقب الدوري الإماراتي إلى النادي موسم 2018-2019، بعد غياب اللقب 23 عاماً عن خزانة الشارقة، بجانب قيادة الفريق للفوز بكأس سوبر الخليج العربي وقتها، في إنجاز جديد بعد الدوري.

مسيرة ناجحة

إضافة إلى نجاحاته الفنية، التي جعلت منه أفضل لاعب أجنبي دافع عن قميص «الشارقة»، من خلال البصمة الواضحة التي تركها في النادي، وإنجازاته الملموسة.

فإنه أيضاً كان أكثر صفقة رابحة مادياً، بعد أن حققت خزنة النادي من بيع عقده إلى اتحاد جدة مبلغاً وصل إلى 37 مليون درهم، حسب ما نشرته الصحف السعودية حينها، فيما كان الشارقة قد استقدم اللاعب من باليرمو الإيطالي مقابل ما يعادل قرابة 23 مليون درهم في ذلك الوقت.

ومع «الإتي» واصل «الساحر» مسيرة نجاحاته، وحقق معه إنجازات مماثلة بنيل لقب الدوري السعودي وكأس السوبر، وظل أنشودة جماهير النادي، وأحد العناصر المميزة والمؤثرة في صفوفه، قبل أن يتحول إلى دكة البدلاء في النصف الثاني من موسمه الثالث، ليكون خياره الرحيل عن النادي بـ «التراضي»، في فبراير من العام الماضي.

والذي انضم منه مباشرة إلى كورينثايز البرازيلي، بعقد لمدة عامين، وحاولت بعدها بعض الأندية في دوري «روشن» كسب توقيعه، لكنه فضل المواصلة مع فريقه البرازيلي، فيما وافق على عرض الشارقة، الذي يرتبط معه بذكريات جميلة، بجانب تحقيق رغبة أسرته بالإقامة في الإمارات، حيث ظلت عائلته في دبي بعد رحيله عن نادي الشارقة.

أرقام الساحر

شارك إيغور خلال مشواره مع الشارقة، الذي امتد 3 مواسم، في 81 مباراة، بمختلف المسابقات المحلية، وأحرز 48 هدفاً، ونال البطاقة الصفراء 3 مرات، والطرد مرة واحدة.

وجاءت مشاركته في بطولة الدوري خلال 62 مباراة، التي أحرز فيها 41 هدفاً، ولعب 8 مباريات في بطولة كأس رئيس الدولة، و9 مباريات في كأس الخليج العربي، إضافة إلى مشاركته في مباراتين بكأس السوبر.

طموحات

يطمح الشارقة في مواصلة نجاحاته خلال الموسم الجديد، بعد تميزه بإحراز لقب النسخة الأخيرة من دوري أبطال آسيا 2، ونجاحاته المواسم الماضية في الفوز بعدد من الألقاب المحلية، ويأمل جمهور النادي في استرداد لقب بطولة الدوري مجدداً، عبر التعاقد مع الإيطالي من أصول برازيلية، إيغور كورنادو، وعدد محدودة من العناصر التي تخطط الإدارة للتعاقد معها في الميركاتو الصيفي الحالي.